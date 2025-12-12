Simeone: "Mi mayor fortuna es tener futbolistas que se han sumado a una idea y un plan"

Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atiende a la prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este viernes que durante las 14 temporadas que lleva en el conjunto rojiblanco su "mayor fortuna" es contar con futbolistas que "se han sumado a una idea y un plan", mientras que destacó "el trabajo colectivo" de su equipo en el encuentro de Champions ante el PSV.

"Mi mayor agradecimiento y fortuna que he tenido en estos 14 años es tener futbolistas que se hayan sumado a una idea y a un plan y que lo hayan logrado de la mejor manera que pudieron. He tenido un grandísimo apoyo, es la parte más importante de todo este tiempo que llevo en el club: los futbolistas", manifestó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de este sábado ante el Valencia.

En esa línea, el 'Cholo' aseguró que lo importante para cualquier entrenador es que sus jugadores "confíen en el trabajo" que les marca porque "son los que lo terminan reflejando". "La diferencia siempre son los futbolistas. Nosotros (los entrenadores) podemos creer en los futbolistas, pero si después no lo pueden representar... Ellos son los que van a representarlos", señaló.

"Los entrenadores siempre pensamos positivamente de nuestros jugadores porque son los que terminan desarrollando nuestros pensamientos después pueden tener mejores momentos o peores momentos, pueden confiar más en lo que uno le transmite o menos", comentó.

Simeone se marchó satisfecho de Eindhoven con "el trabajo colectivo del equipo" que se sobrepuso al primer tanto del equipo neerlandés para conseguir la victoria. "Por eso mis palabras para con el partido que habían hecho los futbolistas", aseveró sin perder la vista del encuentro de este fin de semana.

"Ahora a pensar en el Valencia, un equipo valiente, que tiene mucha velocidad arriba y que viene cambiando ahí sus formas de jugar. Tiene un entrenador que desde que llegó le ha impulsado al equipo cosas positivas", aseguró.

Finalmente, sobre el rendimiento de sus jugadores apuntó que "es importantísimo que todos estén en su mejor nivel, para en el momento que se lo necesite". "Yo me guío de los partidos y en consecuencia de los futbolistas que tengo en la plantilla y lo que el rival ofrece. Todos los partidos no son iguales", zanjó.