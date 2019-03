Simeone: "Morata es un jugador de jerarquía, y ellos tardan siempre menos en adaptarse"

Publicado 03/03/2019 21:07:24 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho este domingo que Álvaro Morata "es un jugador de jerarquía" y que "todos los jugadores de jerarquía tardan siempre menos en adaptarse en cualquier lado", a tenor de que el delantero madrileño haya dado el triunfo a los colchoneros con dos goles en su visita a la Real Sociedad (0-2).

"Es un jugador de jerarquía, y todos los jugadores de jerarquía tardan siempre menos en adaptarse en cualquier lado", comentó Simeone desde el estadio de Anoeta ante los micrófonos beIN Sports. "Cómodo no fue. Yo creo que el arranque de partido fue bueno de la Real Sociedad, a nosotros nos costó entrar", admitió el técnico rojiblanco.

"A partir de la lesión de Willian José, el equipo nuestro empezó a mejorar en la circulación. Tuvimos dos situaciones de gol importantes, ya previas al gol; y después, el final del primer tiempo fue muy bueno", analizó sobre el tramo del encuentro donde llegaron los tantos de Morata.

"En el segundo tiempo, nuevamente empezó mejor la Real Sociedad. La expulsión de Koke rompió un poco el partido que imaginábamos y ya después nos tocó defendernos y hacernos fuertes en nuestra área, y llevarnos un partido que era muy importante ganarlo", añadió el 'Cholo'.

Además, no solo elogió que los goles llegasen a balón parado. "Me gustó mucho más lo que el equipo propuso, sobre todo desde el juego. A partir del juego, vinieron las situaciones de pelota parada, que hacía mucho tiempo que no convertíamos, más allá de los goles que habíamos convertido con la Juventus", concluyó.