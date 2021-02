Simeone: "No busco excusas, me quedo con el segundo tiempo"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no buscó "excusas" a la derrota ante el Levante (0-2), la segunda en Liga de toda la temporada, y destacó el "segundo tiempo" de sus jugadores tras haber encerrado al cuadro granota con diez tiros entre palos y 25 en total.

"Uno busca encontrar situaciones positivas porque las tuvimos, pero no en el resultado que es lo más importante de este juego. El primer tiempo fue chato, lento, con pocas situaciones para los dos. Una para cada uno, quizá, con alguna insinuación, pero chato, sin vitalidad, sin velocidad, sin lo que se vio en el segundo tiempo", analizó el argentino.

"Hubo muchas apariciones por los costados, sostuvimos bien el ataque para seguir produciendo juego, generar desdobles, tuvimos situaciones de gol importantes pero ellos defendieron muy bien", dijo el 'Cholo', que enumeró alguna de las oportunidades más claras. "Lemar, abajo, el palo de Suárez y un montón de córners que pudimos haber aprovechado mejor".

En este sentido, el técnico colchonero admitió que "el resultado no es bueno", pero destacó "el segundo tiempo". "Me quedo con muchas cosas, mejora del ritmo, aparición de Dembélé, la de Mario Hermoso, la recuperación de Lemar, me quedo con todo esto...", sentenció.

"Cuando uno logra el objetivo tiene que saber que es mucho más importante el recorrido. Para llegar a esa meta hay muchas estaciones con obstáculos, suerte, mala suerte, buen juego, malo, y ese camino tenemos que recorrerlo. Si lo sacamos adelante lo disfrutaremos mucho más. Tendremos obstáculos y habrá que superarlos de la mejor manera", agregó.

En relación a las otras derrotas de la temporada, contra el Bayern en Champions y ante el Real Madrid en Liga, el preparador atlético aseguró que hay diferencias. "Contra el Bayern creo que hicimos un buen partido, en Madrid tuvimos un mal primer tiempo y hoy volvimos a repetir esa situación. En la segunda parte nos mostramos tal y como estamos transcurriendo en este torneo. Estamos en el camino para lograr esos objetivos. A seguir partido a partido como hemos hecho siempre", dijo.

"No busco excusas, el equipo tuvo las herramientas y nosotros somos quienes tenemos que dárselas esté quien esté (en el terreno de juego). No tengo ninguna duda de que los campeonatos son siempre iguales: momentos, dificultades, obstáculos... pero para todos. Aquellos que son fuertes en la dificultad son aquellos que tiene más posibilidad de conseguir el objetivo", finalizó Simeone.