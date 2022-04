Simeone: "No pudimos romper esa defensa cerrada y ordenada del rival"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la derrota sufrida ante el Mallorca (1-0) en la jornada 31 de LaLiga Santander y puso todo el mérito en el cuadro balear, que propuso una "defensa cerrada, ordenada y correcta" para defender su ventaja.

"No encontramos buena circulación y después nos fue costando generar peligro, el rival lo trabajó muy bien el partido, esperando todo lo que podíamos dar. Apareció un penal en el segundo tiempo que nos hizo buscar el empate con más ilusión pero no pudo ser", analizó el técnico argentino tras caer en Palma.

Preguntado por si fue mérito del Mallorca o demérito de su equipo, el 'Cholo' aseguró que "primero siempre la virtud del rival". "Nos han generado dificultades para romper, para asociarnos y nosotros generamos muy pocas jugadas de ataque", manifestó Simeone.

"No aparecieron situaciones salvo aquella de Llorente que fue muy buena y no pudimos desordenar a un equipo que defendió muy bien. ¿El penal? Estaba muy lejos y tapado por jugadores, si el árbitro lo cobró y el VAR no lo llamó, evidentemente habrán entendido que fue penal", añadió al respecto.

En relación a las causas de la derrota, el técnico colchonero señaló que "siempre es muy fácil" señalar algo "cuando termina un partido" en relación a la "desconcentración por lo anterior".

"No hicimos un buen partido, el rival nos llevó a su juego, al juego que mejor le venía para ganar el partido y no pudimos romper esa defensa cerrada, ordenada y correcta que tuvo el rival", finalizó Simeone en una breve rueda de prensa.