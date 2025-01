Simeone: "El parón se siente porque hay una bajada de energía"

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó este viernes que el "parón de una semana" por los días navideños lo notan los jugadores porque "hay una bajada de energía" fruto de desconectar, pero espera que no afecte a un equipo que necesita "seguir mejorando" en el partido de este sábado de la Copa del Rey Mapfre ante el Marbella FC, precisamente en el mismo escenario donde debutó hace 13 años como técnico de un club que en este periodo "ha crecido mundialmente enormemente".

"Necesitamos seguir mejorando. Ahora venimos de este parón que fue solo una semana, pero se siente porque obviamente una bajada de energía de que uno saca la cabeza para descansar y luego volver a insertarse en la competición. Toca Copa del Rey y evidentemente mañana nos enfrentaremos a un equipo que está mejorando los resultados y ha cambiado la forma de jugar", dijo Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro de dieciseisavos de Copa del Rey Mapfre.

El 'Cholo' cumplió el pasado 23 de diciembre 13 años desde su anuncio como nuevo entrenador rojiblanco. Precisamente, en el Estadio de la Rosaleda, escenario del partido de este sábado, fue su debut en el banquillo, aunque el argentino quiere "mirar al presente". "Aquello fue muy bonito, fue el inicio, fue un recorrido y un camino con muchísimas cosas positivas para el club, para el equipo y para nosotros como cuerpo técnico", declaró.

"Ahora da la casualidad que pocos días después de haber cumplido tres años volvemos al mismo escenario con otro rival que viene mejorando en los últimos partidos, sobre todo desde el juego y de los resultados, y seguramente, como siempre pasa en esta competición, habrá que estar muy atentos", manifestó el preparador rojiblanco.

Para este, lo más importante de su largo tiempo en el Atlético es que "el club ha crecido mundialmente enormemente". "Eso es lo que importa. Después todas las otras cuestiones que también hubo como crecimiento y como cosas muy buenas para todos, son secundarias. Lo más importante, sin ninguna duda es el crecimiento mundial del Atlético de Madrid", confesó.

"Creo que hemos superado lo mejor que me esperaba y hemos recorrido todo este camino de 13 años con un montón de gente acompañándonos, con un montón de futbolistas, con el apoyo incondicional siempre de parte del club, ni que hablar de nuestra gente que siempre ha estado cercana a nuestro trabajo por los resultados sin lugar a dudas también", añadió al respecto.

En este tiempo, el equipo ha buscado "distintas situaciones" dependiendo de lo que necesitaba "mejorar". "Ganamos una liga con 4-4-2, ganamos otra con 5-3-2, competimos bastante bien en estos últimos años encontrando los objetivos que nos hicieron crecer tanto", detalló el 'Cholo'.

Sobre Nahuel Molina, que parece estar recuperando su mejor nivel, destacó su "visión de juego cuando está más centralizado y ataca muy bien por dentro". "Es una opción de juego que nos permiten él y Marcos cuando están en esa posición por su recorrido, por su fuerza, por su llegada al área", puntualizó sobre esa variación en el campo del lateral.

Por otro lado, el rendimiento físico del equipo está asombrando en los últimos partidos fruto del trabajo del nuevo preparador físico, Luis Piñedo. "Está trabajando muy bien, como nos imaginábamos y esperábamos. Esperemos que pueda seguir de la mejor manera, estamos en la mitad del año y hay que seguir con tranquilidad. Esperemos que podamos seguir en esta misma línea todo el año, que eso es lo que importa", afirmó.

"SI OLMO Y VÍCTOR PUEDEN JUGAR

Además, ante el mercado invernal recientemente abierto, Simeone puntualizó que "no" ha hablado con el club sobre alguna llegada y que espera que el equipo "se mantenga". "Siempre hablamos en general, todo puede suceder porque recién está empezando el mercado invernal, esperemos que se mantenga de la misma manera o que pueda mejorar a favor de nosotros como equipo", concluyó.

Finalmente, preguntado por las no inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, el argentino apeló a que "se mantengan las normas para todos los equipos", algo que no duda de que "sucederá". "Si tienen que seguir jugando, bienvenido sea, y si las normas no dan para que puedan jugar, no podrán jugar", zanjó al respecto.

Por ello, eludió polemizar sobre si el FC Barcelona pueda disponer de un mayor margen para lograrlo que no tendría a lo mejor el club colchonero. "Interpreto toda la necesidad de buscar opiniones y obviamente situaciones que esperan de nosotros los entrenadores. Ahora lo único que cuenta es el partido de mañana y nos valorarán por lo que hagamos mañana. Necesitamos sacar el partido adelante del Marbella", sentenció.