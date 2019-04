Simeone, con rotundidad: "Si no puedes salir primero, tenés que terminar segundo"

Publicado 25/04/2019 0:03:55 CET

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó este miércoles con rotundidad que, "si no puedes salir primero, tenés que terminar segundo" en cualquier competición que se dispute, en alusión a su victoria sobre el Valencia CF (3-2) que retrasó otra jornada más el alirón del FC Barcelona.

"A mí me enseñaron que, si no puedes salir primero, tenés que terminar segundo; si no puedes salir segundo, tenés que terminar tercero; y tenés que intentar llegar hasta donde más te da, siempre es mejor salir el 17 que el 18", dijo Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"En la primera parte, lo que se vio hasta el minuto 25 fue un equipo con ambición, con necesidad de atacar, con buen posicionamiento ofensivo para intentar desestabilizar a los cuatro del medio y sacar a los dos de delante. Hasta que hicimos el gol, y ahí ellos empezaron a tomar el balón y a estar un poco más asociados, no dándonos tiempo a recuperar la pelota", analizó.

"En el segundo tiempo, creo que fue más estable, pero siempre con una búsqueda de ganar el partido y ganarle a un rival importantísimo en la Liga española", añadió el técnico colchonero. "Nos da una alegría muy buena para estar hasta el último suspiro", agregó el 'Cholo' Simeone.

"Ganar cualquier partido que jugás es fundamental, es importantísimo para nosotros. Y cuando recibís a un rival como el que recibimos hoy, obvio que más alegría. Y porque no da lo mismo empatar, perder que ganar", reiteró el entrenador del Atleti, segundo clasificado de Primera División con 71 puntos y nueve por detrás del liderato culé.