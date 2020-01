Simeone: "Sabemos dónde estamos, podemos perder y ganar contra cualquiera"

Publicado 18/01/2020 23:19:29 CET

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la derrota sufrida ante el Eibar (2-0) y aseguró que saben donde están para recordar que pueden "perder y ganar contra cualquiera", además de explicar que la segunda parte compensó el "mal primer tiempo".

"Es obvio que empezamos mal. En el primer tiempo no jugamos y no hicimos lo que teníamos que hacer. Luego en el segundo sí hicimos un buen partido con más participación en el campo rival y más posibilidades de peligro", indicó Simeone en su análisis.

"¿La desconexión al principio? Nos puede pasar. Venimos compitiendo muy bien y LaLiga es diferente a la Supercopa de España que acabamos de jugar. Si entras mal al partido los rival están preparados para superarte", reconoció el técnico argentino.

"Nosotros podemos ganar y perder contra cualquiera. No hemos perdido puntos que estuvieran previstos", añadió el 'Cholo', que no quiso valorar la jugada del 1-0, revisada por el VAR. "No la vi desde mi posición en el campo. Tendré que verla por televisión. El VAR es parte del juego y espero que siempre sirva para sumar. Tendremos que acompañarlo", añadió.

"Ipurua siempre fue un campo difícil. Todas las veces que ganamos aquí fueron resultados 0-1, 1-2... muy ajustados, y hoy era un partido parecido. En el primer tiempo ellos aprovecharon todas nuestras desatenciones y en el segundo no concretamos el gol. Pido tranquilidad y hay que tener paciencia para saber dónde estamos", replicó.

Por último, preguntado si le preocupa la ventaja que puedan coger Real Madrid y FC Barcelona al frente de la Liga, el técnico colchonero dijo que "no". "No nos preocupan los demás, ni me preocupan los de arriba, ni los de abajo", sentenció.