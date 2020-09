Simeone: "En Suárez encontré lo que necesitamos: ilusión y ganas de estar aquí"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la llegada del delantero uruguayo Luis Suárez dará al equipo "competencia interna" y más "poder ofensivo", ha reconocido que en él encontró lo que buscaba, "ilusión y ganas", además de confirmar que estará disponible para el partido de LaLiga Santander de este domingo ante el Granada (16.00 horas).

"Él estaba convencido desde el primer momento de que este era el lugar para seguir estando vigente, para seguir mostrando que es un delantero importante. Encontré lo que necesitamos en este club: ilusión y ganas de estar acá. Cuando la gente viene con ganas de estar acá, casi siempre le va bien", declaró en rueda de prensa.

Además, aseguró que su llegada les "invita a seguir creciendo como club y como equipo". "Su jerarquía nos dará competencia interna y sobre todo un poder ofensivo por sus números históricos, que ojalá le puedan seguir acompañando en este lugar. Hablamos con él un tiempo atrás, antes de que fuese al Barcelona; eligió otro camino y estos seis últimos años han sido exitosos y maravillosos, con un fútbol genial", indicó.

"Sus compañeros lo reciben con ilusión, con mucho entusiasmo y con ganas de que se adapte lo más rápido posible a lo que queremos para que su juego y sus goles nos ayuden a seguir compitiendo", dijo. "Es una referencia importante para el equipo. Tiene un gran juego de espaldas, sus movimientos dentro del área rival son su hábitat", apuntó.

El preparador argentino explicó que ante la posibilidad de la marcha de Álvaro Morata, que finalmente fichó por la Juventus, entendieron que "la mejor manera de intentar mejorar era buscar a alguien que le superase en goles la pasada temporada". "Tuvimos suerte cuando tuvimos a un muy buen Falcao, cuando tuvimos a un muy buen Costa, cuando tuvimos a un muy buen Griezmann... Nos acercaban a competir hasta el final por todo. Esperemos que la llegada de Luis, con la presencia de Costa, el crecimiento de Joao -Félix- y la compañía de Carrasco, Correa, Vitolo y Lemar nos permita mejorar, intentando superar lo que hicimos la temporada pasada", subrayó.

El 'Cholo' no cree que su pasada lesión de rodilla vaya a impedirle rendir al máximo. "Hay que ver el final de la temporada pasada, donde terminó haciendo varios goles, con una cifra de 21. Tuvo una ausencia de dos o tres meses. Buscamos potenciar las características de los jugadores. Muchas veces salieron muy bien, otras no, y ojalá que esta nos devuelva las opciones de los éxitos que los aficionados necesitan y quieren", expuso.

Por otra parte, Simeone dejó caer que podría jugar este domingo ante el Granada. "Ayer tuvo un día ajetreado, terminó entrenando con el equipo bien. Se le ve con entusiasmo y con mucha ilusión. Claro, estará convocado y a disposición del equipo. Mañana resolveremos si arranca de inicio o juega en el segundo tiempo", manifestó.

"MI AUSENCIA DEL EQUIPO DURANTE EL CORONAVIRUS FUE HASTA FAVORABLE"

En otro orden de cosas, se mostró feliz de poder volver con el equipo tras superar el coronavirus. "Quería agradecer el apoyo que me han brindado en este tiempo que he estado fuera por la COVID-19. He tenido la suerte de tener muy pocos síntomas y llevarlo de la mejor manera, con mucha tranquilidad y con la seguridad de que las cosas iban a salir bien. Ahora estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha energía de volver a un torneo maravilloso como es LaLiga española", subrayó.

En este sentido, reconoció que al principio sintió "tristeza, amargura y desilusión". "Día a día, al no tener síntomas, alejados de lo que ocurrió en el mes de abril, te vas sintiendo mejor. Tuve siempre el apoyo de los médicos. Intenté seguir el trabajo del equipo, no alejarme de lo que pasara en los entrenamientos. Mi ausencia fue hasta favorable; después de tenerme los futbolistas todos los días, estar 15 días fuera fue hasta bien. Al saber que ya estaba curado sentí alegría. Ahora tengo energía e ilusión, como todos los años cuando empieza una Liga en la que el partido a partido será determinante", prosiguió.

Por último, Simeone calificó de "emocionante" la canción que han dedicado Leiva y Joaquín Sabina al Atlético y a su afición y cuyos beneficios irán destinados a la fundación del club. "Son imágenes que representan el sentimiento que desde hace muchísimo años hay en el club. A veces es difícil en la música y la letra poder representar claramente lo que es el Atlético de Madrid. Ha sido un detalle fantástico y nos vemos representados. Transmite todos los sentimientos que tenemos los atléticos", concluyó.