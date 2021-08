Simeone: "Tenemos la inquietud esperando que no suceda nada"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que tienen "inquietud" de cara a los últimos días del mercado de fichajes, pero confirmó que esperan "que no suceda nada" y puedan centrar sus miras solo en lo futbolístico, empezando por el partido que les enfrenta este domingo al Villarreal (22.00 horas) en la tercera jornada de Liga.

"Estamos acostumbrados (al mercado de fichajes), pero al mismo tiempo todos los entrenadores necesitamos tener la confirmación de cuál va a ser el grupo con el que afrontaremos la temporada. Y siempre lo mejor es que sea lo antes posible. En España se estira demasiado el mercado y nos genera esta situación de esperar hasta el final", dijo el 'Cholo'.

"La inquietud la tenemos esperando lo que pueda suceder y esperando que no suceda nada (...) hasta entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos", añadió el técnico argentino, que no espera más movimientos antes del martes 31 de agosto, último día para las incorporaciones aunque sea "imposible dar algo por cerrado en el mundo del fútbol".

Preguntado por la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, Simeone quiso despejar la cuestión. "¿Mi postura? Mi posición es la de estar preparado para jugar contra el equipo que nos presente cualquier rival. No podemos pensar ni imaginar, ni contar lo que nos pueda pasar porque luego nunca sucede. Nos tenemos que preparar para jugar contra los que tenemos enfrente", remarcó.

Sobre el Villarreal, su rival este domingo en el Wanda Metropolitano, el técnico colchonero aseguró que la razón por la que el cuadro amarillo les ha quitado "muchos puntos" en la última década es porque "es un gran equipo". "Siempre tiene muy buenos jugadores y ahora tiene un grandísimo entrenador que sabe competir contra cualquiera y lo ha transmitido desde su llegada", dijo.

"Plantearemos el partido como casi todos los partidos contra el Villarreal. Será un partido muy ajustado, apretado, con cualquier detalle rompiéndolo para un lado o para otro. Así me imaginó que girará el partido de mañana", manifestó.

Además, Simeone valoró la posibilidad de dar la titularidad a Trippier y Luis Suárez, pero no desveló ninguna carta de su once. "Están trabajando bien, han tenido una semana muy buena los dos. Evidentemente, ellos con Correa y Lodi son los que más tarden han llegado...", recordó.

"Los minutos van mejorando al futbolista porque así agarra más ritmo y este domingo decidiremos si jugamos con ellos o si empezamos con Llorente en el carril y Carrasco arriba, con Saúl en el lado izquierdo", apuntó el entrenador rojiblanco, que también fue preguntado por el brasileño Marcos Cunha, que ha llegado con problemas musculares.

"Es un chico joven que viene de jugar varios años fuera de Brasil, conoce el fútbol europeo. Ha venido con ilusión y ganas, mucha energía y esperamos que pueda mostrar lo que ha mostrado en Brasil y en su último club", sentenció Simeone, que no quiso pronunciarse sobre su convocatoria con la selección. "Tendrán que preguntar a los dirigentes, yo me ocupo en el partido de mañana que es el que me importa, el Villarreal", zanjó.