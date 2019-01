Solari, sobre el VAR: "No son quejas, es defenderse"

Publicado 08/01/2019 13:52:17 CET

El técnico argentino del Real Madrid, Santiago Solari, insistió en que deben estar "muy atentos" en los "primeros minutos de los partidos" y ser más "certeros" de cara a gol en la ida de los octavos de Copa ante el Leganés y señaló que sus palabras sobre el VAR tras el posible penalti a Vinicius "no son quejas", sino que solo quiso defenderse.

"Depende de que las reglas sean claras más que de la tecnología. Si sabemos para qué se aplican y se aplican siempre en las mismas jugadas eso facilita el entendimiento para todos. A mí me pasa como espectador, que no entiendo el funcionamiento, ahora lo están introduciendo e irá mejorando. No son quejas, es defenderse y defenderse es un legítimo derecho", comentó Solari sobre la polémica con el VAR en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Leganés.

El técnico analizó al conjunto 'pepinero' como un equipo "muy sólido, muy firme, muy serio y muy competitivo". "Debemos estar muy atentos, sobre todo a la velocidad en nuestras transiciones defensivas y ser certeros en ataque, aprovechar las ocasiones, que las crearemos", añadió.

"Saldremos a ganar desde el minuto uno. Tendremos que hacer una eliminatoria parecida a la de Melilla. La Copa es una competición muy bonita, tenemos que afrontarla con atención, sobre todo los primeros minutos, hacemos nuestra autocrítica hacia dentro, y tenemos que ser más resolutivos en el último tercio del campo", reconoció un Solari que da "la misma importancia" a la Copa que al resto de títulos.

El conjunto blanco suma solo 26 goles a favor en LaLiga en lo que va de temporada, muy lejos de los 50 que ha logrado su máximo rival, el Barcelona. "Los números son los que son, el gol es lo mas difícil del fútbol y trabajaremos para mejorarlo", expresó. En la convocatoria ante el Leganés podría entrar Cristo, que ya suma 9 tantos en seis partidos con el Castilla. "Cristo es del Castilla y nosotros tenemos nuestra plantilla, siempre que tenemos la oportunidad intentamos que rompan con las barreras del fútbol profesional y han debutado muchos este año", agregó.

"Nosotros intentamos meterle todo nuestro esfuerzo y energía a todos los partidos. Son muchos partidos y con distintas características, mañana enfocamos la Copa del Rey que iniciamos bien y vamos a buscar el título igual que en el resto de competiciones. Es importante para nosotros comenzar el partido concentrados y aprovechar las ocasiones que generamos", afirmó el argentino.

"Luka me ha restado responsabilidad a mi, aquí todo se arregla todos juntos, todos trabajamos para el Real Madrid, todos hacemos cada día lo mejor para mejorar. Tenemos que ser mas certeros de cara a gol y estar mas concentrados en los primeros minutos, no conceder errores", afirmó Solari sobre las palabras duras de Luka Modric tras la derrota ante la Real Sociedad, advirtiendo de que "hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel", él "el primero" y concentrando el problema en "la falta de gol".

Sobre el '10' croata, agregó que es un jugador "muy elegante dentro y fuera del campo", una de las razones de que sea el actual Balón de Oro. "Todos somos el Real Madrid y todos trabajamos y asumimos las responsabilidades juntos también", añadió.

EL POSIBLE DEBUT DE BRAHIM "DEPENDERÁ DEL PAPELEO"

Tras su presentación el pasado lunes como madridista, Solari ha visto a Brahim "bien, feliz por estar en el Real Madrid", en su primer entrenamiento. "Es un acierto su número", bromeó el argentino sobre el dorsal '21' que ya lució él en el equipo blanco. "Dependerá del papeleo que juegue o no", confesó respecto a la posibilidad de que el malagueño debute este miércoles.

"(Entrenar al Real Madrid) es un trabajo maravilloso, en cualquier sitio en el Madrid. Me han tocado distintas funciones y es siempre un honor y un privilegio. Veo la misma dedicación en todos los puestos, yo siempre me fijo en los jardineros y en cómo están los alrededores, los setos, las plantas, las flores, le ponen la misma dedicación que le ponen los jugadores a los partidos", manifestó.

Respecto a la polémica surgida tras la marcha de Bale del Bernabéu en el minuto 78, cuando todavía el equipo perdía 0-1 ante la Real Sociedad insistió en que son asuntos que se solucionan "en la intimidad", al igual que la política de fichajes. "No me compete a mí explicar la política de fichajes del club", concluyó.