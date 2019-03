Solskjaer: "Ferguson está feliz y orgulloso de nosotros"

Publicado 07/03/2019 0:08:46 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, calificó de "fantástica" la actuación de sus jugadores para clasificarse a los cuartos de final de la 'Champions' tras eliminar al PSG (1-3) y aseguró que Sir Alex Ferguson está "feliz y orgulloso" de su victoria en el Parque de los Príncipes.

"Alex Ferguson está feliz y orgulloso. Así es como hacemos las cosas en el Manchester United. Podemos llegar hasta el final, pero solo tenemos que esperar el sorteo. No se puede esperar a nadie", dijo tras ser preguntado por el mítico técnico de los 'red devils', el último en meter al United en cuartos.

Preguntado por el posible rival, el técnico noruego dijo que no tiene preferencias porque todos los equipos son de "calidad". "Es fantástico. Hemos creído en este equipo justo lo que habíamos esperado", manifestó tras el triunfo en la capital gala.

"Obviamente tuvimos un gran comienzo. Teníamos un plan para lograr el primer gol, ¡pero no esperábamos uno tan temprano! Eso nos abrió el juego (...) No temía porque Rashford fallara el penalti. Veintiún años. El chico simplemente no tiene miedo", finalizó.