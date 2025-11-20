Sonia Bermúdez da este viernes la lista para la final de la Liga de Naciones ante Alemania

Sonia Bermúdez durante un entrenamiento de la selección femenina en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, dará a conocer este viernes la convocatoria para disputar la gran final de la Liga de Naciones 2025 contra Alemania, una lista en la que no se espera inicialmente una gran revolución respecto a la del pasado mes de octubre.

La lista se publicará a las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la RFEF, en un acto integrado en ELEVA, el I Congreso Internacional de Fútbol Femenino que se celebra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) los días 20 y 21 de este mes, y, una hora después, a las 12.30, Bermúdez atenderá a los medios en el Salón Villalonga para valorar la citación y analizar la última ventana FIFA del año.

Esta segunda convocatoria de la técnico madrileña no parece que vaya a tener muchas novedades respecto a la primera que facilitó para las semifinales de la Nations en octubre, aunque de esa lista tendrá la baja segura por lesión de Salma Paralluelo (FC Barcelona) y tampoco recupera a la centrocampista blaugrana Patri Guijarro.

Por otro lado, la delantera Esther González, del Gotham FC estadounidense, debería volver tras caerse de la anterior por lesión, aunque juega el domingo con su equipo la final de liga. Más dudosa podría ser la presencia de Jenni Hermoso ya que la madrileña disputa la vuelta de la final de la Liga Mexicana con Tigres en la madrugada del lunes al martes por lo que se incorporaría bastante más tarde cuando la selección partirá a Alemania para el primer partido el jueves 27 de noviembre.

Por otro lado, las madridistas Alba Redondo y Athenea del Castillo, que se quedaron fuera de la anterior en la primera citación, pero que entraron posteriormente, esperan tener esta vez un hueco de forma directo, mientras que la joven Clara Serrajordi (FC Barcelona) podría seguir siendo el relevo de Guijarro.

España afrontará su segunda final consecutiva de la Liga de Naciones, torneo del que es vigente campeona tras alzar el título en febrero en La Cartuja de Sevilla tras ganar a Francia. El combinado nacional llega además como número 1 del ranking FIFA y con la posibilidad de revalidar el título.

La final se disputará a doble partido frente a Alemania, con la ida el viernes 28 de noviembre en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern (20.30 horas) y la vuelta el martes 2 de diciembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid (18.30 horas). La selección se concentrará el lunes 24 de noviembre, día en el que entrenará a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a las 19.00 horas.