El Southampton, líder provisional tras derrotar al Newcastle

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Southampton se ha situado líder provisional de la Premier League tras conseguir su tercera victoria consecutiva de la temporada ante el Newcastle (2-0), con goles de Che Adams y Stuart Armstrong, en un partido perteneciente a la octava jornada del campeonato.

Los jugadores de Ralph Hasenhuettl, la auténtica sensación del curso en Inglaterra, van a más y ya suman 16 puntos, los mismos que el Liverpool y uno más que el Leicester. Los 'reds' juegan este domingo ante el Manchester City y los 'Foxes' lo hará ante el Wolverhampton.

Por su parte, Brighton y Burnley se repartieron los puntos (0-0) para continuar en la parte baja de la tabla. Los de Graham Potter siguen fuera del descenso, pero no ganan desde finales de septiembre, mientras que los 'Clarets' no salen de la zona roja tras no conocer la victoria en los dos primeros meses de competición.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 8.

-Viernes.

Brighton - Burnley 0-0.

Southampton - Newcastle 2-0.

-Sábado.

Everton - Manchester United.

Crystal Palace - Leeds United.

Chelsea - Sheffield United.

West Ham - Fulham.

-Domingo.

West Bromwich Albion - Tottenham.

Leicester City - Wolverhampton.

Manchester City - Liverpool.

Arsenal - Aston Villa.