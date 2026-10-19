El St. Pauli busca nuevo himno por los vínculos del autor del actual con el régimen nazi

Archivo - Afición del St. Pauli durante un encuentro de Bundesliga. - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El St. Pauli alemán está buscando un nuevo himno para el club mediante una votación entre 400 propuestas, después de que se salieran a la luz los vínculos del autor de la actual canción, 'Das Herz von St. Pauli', con el régimen nazi.

"En total, hemos recibido más de 4.000 presentaciones: entre ellas hay alrededor de 400 nuevas canciones que fueron creadas específicamente para el Concurso del himno de St. Pauli. Esta enorme participación muestra cuánto entusiasmo y creatividad están incrustadas en nuestra asociación y su escena de fans", expresó este lunes la entidad en sus redes sociales.

Y es que el Museo St. Pauli publicó en febrero un informe en el que afirmaba que el autor del himno actual 'Das Herz von St. Pauli', Josef Ollig, había trabajado para un periódico que apoyaba al Partido Nacionalsocialista incluso antes de la época nazi.

Por ello, el club alemán organizó una votación que se divide en tres fases. La primera se desarrolla hasta este domingo 25 de octubre, en la que se decidirán las 25 mejores canciones. Estas se someterán después a una segunda ronda entre el 30 de octubre y 1 de noviembre, donde se definirán los himnos que pasen a la ronda final, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre. Así, el St. Pauli anunciará su nuevo himno el 14 de noviembre.