Stielike pondrá fin a su carrera de entrenador cuando se termine la temporada en China

BERLÍN, 24 Abr. (dpa/EP) -

El exfutbolista y entrenador alemán Uli Stielike, actualmente técnico del Tianjin Teda chino, ha confirmado que esta será su "última temporada" en los banquillos, y espera en su casa de Alemania indicaciones de la Superliga del país asiático para ver cuándo se puede completar la competición, aplazada desde el mes de febrero.

El excentrocampista de Alemania Occidental, entrenador del club chino desde 2017, está pasando la pandemia en la ciudad de Bochum, en el oeste de Alemania, y se mantiene a la espera de que China le permita viajar. "Estoy esperando un mensaje del club todos los días sobre el estado de mi entrada en el país", dijo a dpa.

Los jugadores de Tianjin, incluidos los alemanes Sandro Wagner y Felix Bastians, están de vacaciones, y el primer entrenamiento está programado para el 4 de mayo. Sin embargo, Stielike, de 65 años, y sus futbolistas tendrán que esperar un poco más para el reinicio de la Superliga, aplazada indefinidamente desde febrero.

"El campeonato podría comenzar nuevamente a finales de junio o principios de julio. Esa es la última información que recibí", confirmó Stielike, que ha entrenado también en países como Costa de Marfil, Catar y Corea del Sur.

El aplazamiento de la temporada de baloncesto chino al menos hasta julio tampoco es una buena noticia para los futbolistas. La decisión de cómo completar la temporada continúa en el aire, mientras los jugadores renuncian a parte de su salario; sin embargo, no todos los futbolistas están de acuerdo con estas medidas.

De momento, han surgido ideas de concentrar a los 20 equipos en una o dos ciudades y completar los 16 o 17 partidos en ese lugar bajo condiciones higiénicas especiales, con Guangdong y Qingdao como posibles localidades anfitrionas, según el China Daily.

China cerró sus fronteras el 28 de marzo, y de sus varios entrenadores y 71 jugadores extranjeros, solo la mitad logró regresar a China a tiempo. El China Daily aseguró que las tres estrellas del SIPG de Shanghai, Oscar, Hulk y Ricardo Lopes, llegaron a un avión privado alquilado por el club de Shanghai 11 minutos antes de que entrara en vigencia la prohibición.

Mientras tanto, el excentrocampista del Manchester United Marouane Fellaini es el único jugador en China que ha contraído el coronavirus. El belga, que juega en el Shandong Luneng, salió del hospital la semana pasada después de tres semanas ingresado, pero, según los informes, debe pasar la cuarentena durante quince días más.

Stielike también estaba en cuarentena, en casa, después de que un miembro de la familia contrajese la COVID-19. Ahora, quiere regresar a Tianjin para completar el que se planea que sea su último trabajo como entrenador profesional. "Ese es el plan. Si se completa el campeonato, sería mi última temporada. No es un final forzado, sino uno que anhelo. Por lo tanto, no me duele porque es mi decisión", concluyó.