Stones dejará el Manchester City a final de temporada

Archivo - John Stones con el Manchester City - Conor Molloy / Pro Sports Images / AFP7 / Europa P

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa inglés John Stones dejará el Manchester City al final de esta temporada, una década después de incorporarse al club 'citizen' y tras haber conquistado, hasta el momento, 19 títulos con el equipo de Pep Guardiola, ha confirmado este martes.

El central de 31 años, que abandonó el Everton para marcharse al Etihad Stadium en verano de 2016 -a cambio de casi 50 millones de libras (más de 57 millones de euros), la segunda cifra más alta pagada por un defensa en aquel momento-, fue el segundo fichaje del técnico catalán, y desde entonces ha disputado 293 encuentros con la camiseta 'sky blue', anotando también 19 goles y repartiendo nueve asistencias.

Hasta la fecha, Stones ha ayudado al City a conquistar 19 títulos, incluidos seis Premier League, una Liga de Campeones, dos FA Cups, cinco Carabao Cups, tres Community Shields, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa; este curso, todavía se mantiene en la lucha por la Premier y por la FA Cup.

Tras anunciar su decisión, Stones destacó la importancia de Pep Guardiola en su carrera y en los éxitos del equipo. "No creo que hubiéramos tenido ni de lejos tanto éxito si no fuera por él. La primera vez que lo conocí, salí de allí sabiendo que eso era lo que quería hacer y dónde quería estar: jugar a las órdenes del mejor entrenador del mundo. Estoy muy agradecido de haber podido pasar tanto tiempo con él, ganar todo con él y compartir tantos momentos increíbles juntos", reconoció en un vídeo publicado en Instagram.

El inglés, que se ha visto limitado por las lesiones este curso -solo ha disputado 16 encuentros-, se emocionó al rememorar todo lo vivido en el City. "Ha sido mi hogar durante los últimos 10 años, y seguirá siéndolo durante el resto de mi vida. Llegué siendo un niño y me voy como un hombre. Me he convertido en padre, en marido y, sobre el terreno de juego, en un jugador muy realizado, habiendo cumplido todos mis sueños y levantado todos los trofeos por los que vine aquí", confesó.

"Al principio de mi carrera aquí nunca pensé que estaría en esta posición: en primer lugar, por haberlo conseguido todo, pero también por el cariño y el vínculo que he forjado con todos. Todos mis sueños se han hecho realidad con creces", subrayó.