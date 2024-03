La Superliga augura otro fracaso de UEFA en la justicia y ve ya "la meta de un mercado libre"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Superliga aseguró que ve que el proyecto "está llegando a la meta de un mercado libre" lejos de la posición de monopolio de la UEFA, para la que augura otro fracaso en la justicia como ya evidenció la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así lo expresó el abogado de 'A22', la empresa que gestiona el proyecto, durante la vista del procedimiento ordinario, en materia de defensa de la competencia, conocido como 'caso Superliga', que lleva el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, que debe dictaminar si UEFA y FIFA abusan de su posición dominante.

Para la compañía, este jueves era "un día de celebración a pesar de todos los impedimentos, sobre todo de parte de UEFA, con la colaboración intensa de LaLiga" porque están "llegando a la meta". "El TJUE ha marcado el camino para llegar a esa meta, que es un mercado libre, ajeno a las prácticas colusorias y sin monopolios que abusan de su posición de dominio", indicó.

'A22' remarcó su "interés indiscutible" en formar parte de este procedimiento y también su "enorme interés económico" porque se le ha "impedido poder ejercer su actividad económica en los últimos 3 años" y ha visto "cerrada la entrada a un mercado, víctima de conductas anticompetitivas". "Los daños y perjuicios son incuantificables", apuntó su letrado.

Este recordó que la UEFA lleva "intentando 'matar' la Superliga y este procedimiento", pero que "ya ha fracasado en el TJUE y todo indica que en esta sentencia". Además, criticó su "campaña mediática de acoso y derribo" contra el que apoyase la Superliga y el "crear una atmósfera irrespirable para el que tuviese la osadía de hablar con 'A22'", mientras que mostró su sorpresa por "la obsesión" de los Estados Miembro de la UE en este conflicto cuando cree que hay otros de mayor interés europeo.

'A22' considera que la UEFA tenía "pavor a lo que dijese el TJUE" y que por ello presionó a los clubes impulsores del proyecto, acusando al organismo de "inducción a la infracción contractual" cuando anunció que reintegraba a nueve de ellos tras su renuncia a la Superliga. "Y eso es un ilícito de competencia desleal", advirtió el letrado, que se refirió también a "la amenaza de expulsión de la Champions" sobre el Real Madrid, FC Barcelona y Juventus si seguían al frente y que fue "detenida por las medidas cautelares de este juzgado".

"A UEFA y su presidente no les gusta la competencia para nada", prosiguió, remarcando que este procedimiento "no es sobre la Superliga" sino en determinar "si UEFA y FIFA están impidiendo la entrada de 'A22' en el mercado" y defendiendo que es "inaceptable" que se dude de la "legitimación activa" de la empresa como se puede demostrar con la nueva propuesta de formato tras la sentencia del TJUE.

El letrado de 'A22' puntualizó que este dictamen es "meridianamente claro" y que "con su lectura el camino a la meta queda despejado". "Jamás podrán ustedes leer en la sentencia del TJUE que la pirámide del fútbol, la sacrosanta pirámide del fútbol, sea un valor digno de protección a efectos del deporte", sentenció, calificando igualmente de "más anticompetitivo" el reglamento de la UEFA de 2022.

LA JUVENTUS NO HA ABANDONADO EL PROYECTO

Por su parte, ESL Company, la sociedad que gestiona la Superliga y también personada en este procedimiento, indicó que los demandantes han intentado sin éxito que se reconociese el deporte esté "fuera del derecho de competencia" del Tratado de la UE, pero que se han llegado a "autoproclamar exentos de cumplir estas normas y ser los únicos competentes para ver quién puede entrar en el mercado".

Su abogado puntualizó que la UEFA proclama su modelo "como el único posible", pero que "lo cambian a menudo", e insistió en que no han solicitado a este juzgado la "autorización" para que salga adelante la Superliga, cuyo modelo no es "cerrado". En este sentido, calificó de "osadía" pensar que el Real Madrid y el FC Barcelona dejasen de competir en la Liga por su participación.

Sobre la falta de legitimación activa de Superliga, detalló que no existía por "los actos propios" de la UEFA y dejó claro que la Juventus no ha dejado el proyecto sino que "lo único que ha hecho es comunicar a la autoridad del Mercado de Valores Italianos que está en diálogo con sus accionistas sobre una salida eventual". "Se envió una carta a UEFA y FIFA para entablar un diálogo amistoso, pero una entidad seria no responde amenazando", manifestó.

El letrado hizo hincapié en que "el modelo europeo del deporte no aparece en el Tratado de UE sino que aparece la dimensión europea del deporte". "Se han inventado el modelo europeo del fútbol, si ellos lo cambian es que caben otras opciones", avisó. Además, incidió en que "no es gratuito" que el TJUE no haya dicho a UEFA ni FIFA "ni una vez que sean organismos responsables sino asociaciones responsables del fútbol".

Para ESL, la UEFA no ha negado su "posición dominante, casi monopolística" y que tanto ella como la FIFA "ejercen un control total de la oferta y ponen precios abusivos", y que tampoco ve "aplicables" a este procedimiento el cambio de normas de 2022 del ente rector del fútbol europeo. Con todo, pidió "soluciones civilizadas entre competidores sanos en un mercado sano" y a los demandados que tengan "una posición razonable".