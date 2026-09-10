Tebas: "La final del Mundial será en España si se consigue cambiar la gobernanza en FIFA

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro este jueves que no se cree "nada" de la FIFA y que la final del Mundial de 2030 será en España "si se consigue cambiar la gobernanza, no sólo las personas" en el ente rector del fútbol mundial", demandando "pelear" porque este partido no sea en Casablanca como anunció la Federación de Fútbol de Marruecos.

Y es que el presidente del organismo africano, Fouzi Lekjaa, aseguró este jueves que la elegida para ser la sede de la final era Casablanca y su nuevo e imponente estadio que está construyendo, aunque la FIFA, según informaron varios medios, desmintió que eso se así y que aún no está decidido, algo que no tranquiliza a Tebas.

"Lo que diga el presidente de la Federación Marroquí te llama la atención porque es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la FIFA, pero me llama más la atención el desmentido de FIFA, que también desmintió lo de la roja en el Mundial y luego hubo la llamada de Trump. No me creo nada de FIFA", aseguró Tebas durante la presentación del Límite de Coste de Plantilla Deportiva de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

El mandatario recordó que "hace tiempo" que lleva mostrando su "preocupación" por el tema de la final y que hay que seguir "intentando demostrar que la final se debe jugar en España, que es el mayor organizador de esta candidatura". "A Marruecos se le invitó después y además somos los campeones del mundo y los que mejores infraestructuras tenemos con el Santiago Bernabéu y el Spotiy Camp Nou cuando se acabe", remarcó.

Tebas tiene esperanzas de que la final será en España "si se consigue cambiar la gobernanza en la FIFA, no sólo a las personas". "No entra en mi razonamiento que no sea en España, pero no me corresponde, lo que hay que hacer es pelearlo. ¿Quién dice la verdad? El presidente de la Federación de Marruecos es como el ministro de Hacienda allí y luego hay uno que ha demostrado que es capaz de mentir, yo lo tengo claro", sentenció en relación a Gianni Infantino.

Antes de estas declaraciones, el dirigente ya se había expresado al respecto en su cuenta oficial de 'X' en la que consideraba "nada nuevo" que la FIFA hiciese un desmentido, algo que "se ha convertido casi en una política institucional de esta FIFA".

"El pequeño problema es quién lo ha dicho. No es un periodista, ni un rumor de redes sociales. Es Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, miembro del Consejo de FIFA y ministro delegado encargado del Presupuesto del Gobierno de Marruecos. Lekjaa afirma que la final será en Casablanca. FIFA dice que es falso. Entonces, ¿quién miente? ¿El presidente de una Federación organizadora, miembro del propio Consejo de FIFA y ministro del Gobierno marroquí? ¿O debemos creer, una vez más, el desmentido oficial de la FIFA de Infantino?", sostuvo.

Tebas advirtió que ya conocen "el método" y que tras lo sucedido en el Mundial con la roja retirada a Folarin Balogun, "quizá dentro de poco FIFA tenga que crear una nueva sección en su web Desmentidos vigentes". "Con fecha de publicación y, sobre todo, fecha de caducidad. Porque cuando una institución convierte el desmentido en costumbre, llega un momento en que el problema ya no es lo que desmiente. El problema es quién se lo cree", zanjó.