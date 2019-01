Tebas: "La jugada de Luis Suárez no es de VAR, no es un error flagrante"

Publicado 21/01/2019 21:04:43 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha recordado que la polémica acción de Luis Suárez con el 'Pichu' Cuéllar en el partido entre el FC Barcelona y el Leganés que supuso el 2-1 no es una jugada "de VAR" porque "no es un error flagrante", aunque ha reconocido que él quizás hubiese pitado falta del uruguayo.

"En muchas de las jugadas que son polémicas, a la gente le falta mucho para entender bien el VAR. El VAR es para errores flagrantes; la jugada de Luis Suárez no es un error flagrante. A lo mejor, yo hubiese pitado falta, pero el error no es un error flagrante", señaló en la Gala del Deporte Yosoynoticia.es que se ha celebrado en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.

Sin embargo, no se mostró sorprendido por la polémica, ya que "ahora solo se habla del VAR, antes de hablaba de Miami". "A mí no me sorprende lo que pasa. Cuando ha afectado a un grande, a partir de la jugada de Vinicius, se ha extendido un poco la polémica", indicó sobre el posible penalti sufrido por el brasileño ante la Real Sociedad y que no fue señalado.

"La gente se quiere quejar por ese tema, y yo creo que es exagerado con la jugada de Vinicius. Cuando le pasa a un grande estas cosas pasan. Me imagino que se olvidará cuando el Real Madrid empiece a ganar partidos, porque va todo enlazado", concluyó sobre el malestar madridista.