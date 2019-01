Tebas: "No estamos dispuestos a vender catástrofe y problemas"

Publicado 30/01/2019 14:53:46 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que no están dispuestos a "vender catástrofe y problemas", después de que las cámaras de televisión no emitiesen ni las protestas en el José Zorilla por el VAR ni el plante inicial de aficionados en Mendizorrotza por el horario de los lunes, y pidió respetar a los también hinchas que ven el fútbol desde sus hogares, advirtiendo que existen contratos televisivos millonarios que "establecen unas bandas horarias que no te puedes cargar así como así a mitad de temporada".

"No vi que los 800.000 que estaban viendo el partido en sus casas salieran para no ver el partido. Hay un criterio de intentar que se vean las cosas deportivas, no estamos dispuestos a vender catástrofe, problemas y cuestiones que no aportan nada positivo al fútbol", aseveró Tebas a los medios tras participar en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados.

El dirigente confesó que "no" vio este partido de Vitoria. "No sé los criterios que se llevaron, habrá que averiguarlo con los realizadores", advirtió, dejando claro que el tema de los horarios no son sus "medidas". "Están tomadas entre todos, con los clubes. Os referís a un grupo de aficionados, pero si hay millones de personas que están pagando a Movistar por ver el fútbol, esos también son aficionados y habrá que respetarles", remarcó.

"Habitualmente son quejas de grupos de aficionados y es verdad que el otro día en Mendizorrotza fue bastante mayoritaria. Pero llevamos 8 años jugando los lunes y ahora hay un rebrote de la quejas por jugar los lunes. También tengo que recordar que ya advertí que para el próximo trienio hay una nueva franja horaria de los domingos a las dos de la tarde", prosiguió Tebas.

El mandatario advirtió que existen "los contratos de televisión, que pagan millonadas y establecen unas bandas horarias que no te puedes cargar así como así a mitad de temporada". "Si tenemos que centrar nuestra gestión en lo que piensan 5.000 aficionados en un estadio de todo el fútbol en general es un problema, no estaríamos donde estamos", indicó.

Durante su ponencia, Tebas explicó que hay que "saber ampliar el concepto de aficionado" y que "al fútbol no le pagan las televisiones, son los aficionados los que pagan a las teles". En este sentido, se refirió al crecimiento "de más de un 20 por ciento" de asistencia en los estadios "en los últimos cinco años" y a que en esta campaña vayan a "batir un nuevo récord". "No hay problema", zanjó.

Sobre la venta centralizada de derechos televisivos, el presidente de LaLiga, recalcó que están "trabajando de la mano con Movistar en muchas cuestiones". "Creo que hemos iniciado una época muy buena con Telefónica, como con Mediapro, que son nuestros socios, no nuestros clientes, y por eso quieres que les vaya lo mejor posible porque así dentro de tres años se podrá seguir trabajando con ellos", comentó.

"No podemos trabajar para quitarle dinero a la Premier sino para poder igualarlo. Nuestro cenit son los 10-12 millones de abonados a la televisión de pago y lo que tenemos que hacer trabajar en el mercado internacional donde todos somos iguales para poder equipararnos. Pero con la bajada que ha experimentado la Premier esos números van a cambiar el año que viene", aclaró preguntado por el informe UEFA que dice que sólo Real Madrid, Barça y Juventus ingresan más por televisión que el vigésimo de la Liga inglesa.

"CALCULAMOS QUE SE IRÍAN 15-20 JUGADORES SI SE SUBEN LOS IMPUESTOS"

El abogado indicó que a nivel de audiencias de la primera vuelta "no hay tanta diferencia como la gente piensa" y que aunque "el Real Madrid y el Barcelona son las locomotoras". "Pero trabajamos para que el resto también sean importantes, LaLiga es un producto colectivo", puntualizó, demandando estar "preparados" para el auge de las OTT. "El que no lo esté puede sufrir una importante caída en sus derechos. Lo que hay que hacer es estudiar y ver como está el mercado para tomar decisiones reflexivas y nunca cortoplacistas", explicó.

En este sentido, Tebas tiene en mente un "tema especial" con el resto de federaciones deportivas a través de 'LaLigaSports'. "Lo menos importante para LaLiga es el dinero. Vamos a cambiar el modelo de patrocinio de la federaciones en los próximos años, con 'LaLigasportsTV'", subrayó, confirmando que darán por esta plataforma el Mundial de Petanca de mayo para "poder ver los aficionados de petanca que hay en España".

"La televisión lineal no funciona (Eurosport, TDP) y esta OTT que presentaremos en febrero está hecha para cambiar este modelo y lo hacemos desde el fútbol por esa obligación social que tenemos. Estos deportes se podrán ver en la smart tv donde podrás ver el canal de tu deporte", agregó.

Javier Tebas se centró en la industria del fútbol, la cual "ha sufrido un cambio tremendo" y que ha pasado de "morosa a ser parte importante de la riqueza de este país", solicitando no ponerla "en peligro con decisiones equivocadas". "Igual que las eléctricas dicen cuidado con su regulación, nosotros también pedimos lo mismo", remarcó, cifrando en el 1,37 el aporte al PIB y de 1.314 millones de euros a las arcas del Estado en esta temporada. "Las decisiones no se pueden tomar por ocurrencias o 'calentones'", insistió.

"Somos el sector de exportación más importante en neto de España. Vendemos nuestro producto por 900 millones de euros y nos cuesta su logística 35. Sólo 42 clubes generan este reporte, respetemos y reflexionemos cuando tomamos las decisiones", declaró el mandatario.

Entre los temas a tratar próximamente está en el de la mejora en la fiscalidad porque el fútbol español tiene "la peor política fiscal de Europa". "Si hay una subida de impuestos calculamos que habrá entre 15 y 20 jugadores que salgan de España", avisó.

Los que están saneados son los clubes, gracias a las normas de control económico que impuso cuando llegó a la presidencia de LaLiga. "Si el fútbol español sigue con sus normas de control no va a existir más deuda, para mí es pasado", sentenció.