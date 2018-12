Tebas: "Lo del Reus no ha sido un fallo del control económico"

Publicado 14/12/2018 17:12:29 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que el problema de impagos a los jugadores del Reus "no ha sido un fallo del control económico" del organismo, y ha afirmado que la posible disolución del club es "problema" de la entidad, ya que lo único que le preocupa es "la competición" y que en ella "haya integridad".

"Todos los clubes están expectantes con lo que puede pasar el lunes, si el Reus pone o no la cantidad de dinero para enervar la acción de rescisión de los jugadores que ha presentado. Es importante que el control económico siga fuerte, porque esto no ha sido un fallo del control económico; habrá que mejorar algún aspecto, pero no es un fallo de lo que tenemos. Es muy importante para el valor de los clubes que siga funcionando el control de los clubes y que estas cosas no pasen", declaró tras la Junta de Segunda División celebrada este viernes.

La continuidad del Reus Deportiu en LaLiga 1/2/3 corre serio peligro después de que la plantilla haya anunciado que se acogerá a su derecho de rescindir sus contratos por los impagos por parte del club catalán, que atraviesa una delicada situación económica, si no cobran lo que se les debe antes del lunes 17 de diciembre.

En este sentido, el máximo mandatario de LaLiga aseguró que ningún club se ha quejado del agravio que supone que los clubes que todavía no se han enfrentado al club catalán sumen seis puntos sin jugar. "Nadie piensa en eso, saben que es más importante el valor del control económico que ha hecho que sus clubes tengan mucho más valor. Os puedo asegurar que no ha habido ni una pregunta en ese aspecto", manifestó.

Así, cree que la posible disolución de la entidad es "un problema del Reus, no de LaLiga". "En estos momentos me preocupa la competición y que haya integridad; sin son 21, que compitan todos al máximo nivel, y si son 22, me alegraría que el Reus solucionase sus problemas. Ya no depende de mí, depende de las personas del Reus. Ya se lo dije a los jugadores, que han tenido el máximo apoyo de LaLiga, ellos son víctimas de un problema que ha generado el propio Reus. Como Liga debemos, moralmente, salir al rescate de esos jugadores, no solo por convenio", indicó.

Por otra parte, Tebas recordó que desde LaLiga pidieron "la suspensión" del partido de este fin de semana ante el Córdoba. "Es una competencia de la Real Federación Española de Fútbol, por eso se les pidió, y han considerado que se debe jugar. Los propios jugadores manifestaron que no estaban con ánimos para jugar ese partido, como parece lógico, cuando además 12 de los jugadores han pedido la resolución de los contratos exprés. No sé con qué ánimo van a jugar, aunque sean muy profesionales. Lo adecuado hubiese sido la suspensión", subrayó.

En otro orden de cosas, señaló de la mayoría de los clubes están "con el planteamiento" de LaLiga. "Es un tema complicado, pero no ha habido nadie que esté en otra línea de la que estamos marcando", dijo, antes de hablar de la situación del jugador cedido por el Málaga Mikel Villanueva. "El Málaga tiene un jugador cedido en el Reus y se ha quejado del daño que le está originando la gestión del Reus", confesó.

Por último, restó importancia a las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, que afirmó que algunos quieren que desciendan dos equipos de Madrid. "Me gustaría conocer más, porque ya tengo mucha experiencia en esto de declaraciones y titulares. Me gustaría saber el contexto, dónde y cómo han sido hechas, si era un tono de broma, de risa, jocoso... El titular frío y seco te llama la atención, pero como me ha pasado a mí, que dices una cosa con ironía... Igual dices 'voy a matar a cinco' y 'Tebas es un asesino'... Conozco a Ángel y estoy seguro de que eso Ángel no lo piensa", finalizó.