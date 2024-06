Tebas: "El sueldo de Mbappe en el PSG estaba fuera de mercado, en el Real Madrid lo será"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, opinó este viernes que "el sueldo de Kylian Mbappé en el PSG estaba fuera de mercado" y que el que percibirá en el Real Madrid sí lo "será", además de reconocer que le parece "inexplicable" que Pedro Rocha, máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), esté siendo "investigado".

"Yo he defendido que Mbappé en el PSG estaba sobrevalorado, que podía cobrar eso porque no estaba dentro del habitual y que era fuera de mercado era lo que cobraba. Lo que cobre en el Real Madrid será de mercado, estoy seguro. Y no conozco lo que va a cobrar porque eso lo lleva control económico", señaló Tebas tras su intervención en el 'ISDE Sports Convention 2024' celebrado en Madrid.

Sobre el fichaje del jugador francés por el Real Madrid, el máximo mandatario de LaLiga, dijo que "ningún jugador por muy bueno que sea te garantiza el éxito", recordando que el PSG juntó a Mbappé, Leo Messi y Neymar Jr, y no logró conquistar la Liga de Campeones.

Tebas también dejó claro que "siempre beneficia que vengan grandes jugadores y grandes entrenadores" a España, pero que eso no significa que "los derechos audiovisuales valgan más". "Esto no funciona así, el que dice eso es que desconoce el mundo de los derechos audiovisuales. Las figuras, cuando llegan a un lugar, se tienen que consolidar y tiene que haber mucho trabajo alrededor", apuntó.

"Ahí tenemos el ejemplo de Arabia Saudí, que tiene figuras y sus derechos audiovisuales internacionales no han roto el mercado. No funciona así este mundo a nivel nacional ni internacional", zanjó Tebas, que afirmó que "el Real Madrid tiene una excelente situación económica y de deuda" por lo que "no" habrá problemas para inscribir al parisino.

En una situación muy distinta está el gran rival de los blancos, el FC Barcelona, aunque si el club blaugrana "hace las opciones que está haciendo y pueden ser factibles" pueden utilizar la regla 1-1 para inscribir jugadores este mercado de verano, pero que "depende de la gestión".

"Tienen que culminar las operaciones que tienen entre manos. Vamos teniendo conocimiento desde el Departamento de Control Económico con los especialistas del FC Barcelona, como con todos los clubes con los que hay un contacto muy semanal, casi diario, y van contando lo que van haciendo. Tengo la sensación de que van por buen camino, pero hay que culminar las cosas", explicó el máximo dirigente de LaLiga.

Sobre si los sueldos ascendentes del equipo culé, como el que cobrará Robert Lewandowski la próxima temporada, Tebas señaló que ellos ven "el tema en global" y "no en el conflicto de un jugador". "En el global el Barcelona mantiene una masa salarial adecuada a lo que tiene que ser", puntualizó.

"NO ME GUSTA QUE EL REAL MADRID PRESIONE A LOS ÁRBITROS CON RMTV"

Respecto de sus relaciones con el Real Madrid reiteró que "siempre" las mantiene normales a nivel insititucional y que el club blanco "está en su derecho de acudir a los tribunales e impugnar las cosas que considere porque eso es lo que hacen los ciudadanos normales". Lo que no le gusta es que la entidad merengue "intente cambiar opiniones a través de los medios de comunicación" y "presione a los árbitros a través de Real Madrid Televisión".

Además, consideró "contradictorio" que el equipo blanco quiera crear la Superliga cuando es el gran dominador de la Copa de Europa, algo que definió como "muy difícil". "Hay que ver los equipos que hay. Lo que pasa es que el Real Madrid con su ADN y su calidad de jugadores, la gana, pero es muy complicada", destacó.

Otro de los frentes abiertos del fútbol español es la difícil situación en la RFEF. En este sentido, Tebas definió como "inexplicable" que su presidente Pedro Rocha esté investigado, resaltando que "incluso el último auto dice que esta investigación era por presidir la Comisión Económica". "Todos los testigos han dicho que ahí solo estaban los gastos, no los ingresos, y que lo de la Supercopa es un tema de ingresos y que ahí no se revisó absolutamente nada", manifestó.

"En cuanto a la inhabilitación también me sorprendería porque parece ser que ahora todo el resto de sus compañeros de la gestora ya no están en posibilidad de ser inhabilitados, y solo él por el hecho de haber cesado a Tomás González Cueto el día de la detención. Si tú no puedes cesar a alguien que está detenido por ser cómplice en el saqueo de tu propia Federación siendo una Gestora sería de aurora boreal", sentenció Tebas.

El dirigente indicó que "Pedro Rocha se sometió a las normas que hay", y que él "no" tiene "que defenderle". "Solo digo que esas normas fueron aprobadas por la Asamblea de todos. Si él está en un lugar donde hay unas normas y el secretario general de la asesoría jurídica solo pasa los gastos, ahí lo que no se puede es hacerlo 'investigado/imputado'", declaró.

"Esa historia hay que trabajarla porque esos son los datos que hay. Aquí se habla mucho y de que Rocha esté investigado. Pero perded el tiempo, leeros la causa y veréis que no hay una palabra de Rocha. Ha habido intervenciones telefónicas y de todo, y no aparece en ningún lado que esté implicado en absolutamente en nada", dijo a los periodistas presentes.

También llamó a "no cargar las tintas" sobre el mandatario extremeño y dirigir el foco a los "responsables" y a los que "consintieron durante años lo que ha pasado en la federación, a pesar de las denuncias del presidente de LaLiga, el de la Federación Madrileña, los periodistas o el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala".

Finalmente, el máximo dirigente de LaLiga le puso un "9" a la temporada y remarcó que "ha sido competitiva" aunque en la última jornada no hubiese nada que decidir. "Los demás clubes, salvo el Real Madrid, han estado apretados para ganar sus competiciones, y el descenso ha estado apretado también", advirtió.

Finalmente, Tebas eludió oponar de "temas tan delicados" como las sospechas de amaño en el Sevilla-Cádiz y también se acordó de LaLiga Hypermotion, a la que recordó que algunos llaman "'hipertensión' por lo que está siendo esta competición"