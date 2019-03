Tebas: "¿Cómo va a gestionar los derechos una institución con presidentes de territoriales, entrenadores...?"

Publicado 28/02/2019 16:22:46 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó la posibilidad de que la RFEF, una "institución donde hay presidentes de territoriales, entrenadores, jugadores..." gestione los derechos audiovisuales del fútbol español, mientras alabó el buen hacer de su organismo en el fútbol, un "sector muy importante" en la economía española.

"LaLiga nace porque se decide que los clubes se autogestionen a través de ella, porque el mundo federativo es otra historia. ¿Cómo va a gestionar los derechos de televisión una institución donde hay presidentes de territoriales, entrenadores, jugadores...? No puede ser", señaló Javier Tebas en la presentación del informe del 'Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional en España'

A pesar de no estar de acuerdo con que la RFEF tenga su papel en el reparto de los derechos audiovisuales, el dirigente "claro" que quiere colaborar con el mundo federativo. "Pero cuidado, si se quita esta capacidad de autogestión a los clubes, son la mayoría de ellos los que eligen, no un tercero. Ese es el aspecto que critico", añadió.

"Con el anteproyecto de la Ley del Deporte la pregunta es por qué cambiar un modelo que nos han llevado a esos datos, por qué quitar competencias a LaLiga", se quejó, convencido a seguir mejorando estos números.

El presidente de LaLiga habló en su presentación del impacto de la industria del fútbol, que en España, a través de su organismo, generó en la temporada 2016-2017 185.000 empleos, permitió recaudar 4.100 millones de euros en impuestos y tuvo un impacto económico del 1,37% en el PIB.

Así, los ingresos totales generados por la industria del fútbol profesional en España superaron los 15.688 millones de euros, lo que supone que por cada euro de ingresos de LaLiga se generaron 4,2 adicionales en el resto de la economía.

"Somos un sector muy importante en la economía de este país. Si creemos que este crecimiento ha sido fruto de la casualidad, estamos muy equivocados. Hay muchos hitos que han ocurrido y que han supuesto que hayamos podido poner al la industria del fútbol a este nivel", comentó Tebas, que se refirió al control económico y al Real Decreto sobre la venta centralizada de los derechos audiovisuales, cuyo valor la temporada que viene "será de 1.300 millones".

Por ello, insistió en que tienen una "tremenda responsabilidad" y que deben cuidar mucho sus decisiones. "No podemos equivocarnos ni podemos tomarlas sin reflexionar porque ponemos en peligro la industria", admitió.

"EL MUNDO DE LAS APUESTAS TIENE UN COSTE SOCIAL Y ECONÓMICO"

"Ayer miércoles se presentó DAZN. ¿Cómo afrontamos ese cambio de modelo que se está viviendo? Somos titulares de ocio y entretenimiento, por lo que tendrá un efecto en nosotros. No podemos dejarlo a la casualidad y a las ocurrencias, ni a las barras de bar, ni al 'yo creo', porque nos puede llevar a un problema", advirtió.

Con la llegada de este 'OTT', no será fácil la distribución de derechos para LaLiga porque este mercado en España es "muy complicado". "Pero es una nueva ventana para ver los derechos deportivos. Veremos qué efectos tienen, pero hay que estar preparados. Dicen algunos que ahora va a llegar DAZN y nos va a triplicar el valor, que va a ser un 'chollo'... Pero cuidado, por eso hay que reflexionar", explicó el abogado.

El presidente tampoco olvidó los nuevos proyectos de competiciones UEFA y FIFA que ponen "en riesgo la industria". "En la UEFA se está hablando de ligas de 18, las grandes ligas. ¿Cuántos puestos de trabajo perdemos? ¿Por qué nos van a obligar a ser menos desde la UEFA?", valoró el mandatario, al que tampoco le gusta el nuevo formato de la Supercopa de España y su 'Final Four'. "Si no nos enfrentamos a estas situaciones no podremos presentar estos números dentro de cuatro años. Serán otros los que presenten estos datos", puntualizó.

Tebas no olvidó otros temas como el "urgente y necesario" de combatir la piratería, el de la "geolocalización" en los servicios de internet, "una corriente que sigue esas ocurrencias porque no saben las consecuencias", o de las apuestas.

"El mundo de las apuestas tiene un coste social y económico. Los clubes tienen unos ingresos de 47-48 millones que se ingresan a raíz de las casas de apuestas. Me consta que hay un cierto interés para que haya un nuevo reglamento en el ámbito de las apuestas. Estos anuncios tan agresivos de apuestas no van a estar, solo en horarios de noche. Si hay que prohibir o no la publicidad es un tema mas lejano... Yo soy antijuego, ni al bingo", sentenció.