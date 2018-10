Tebas: "¿Qué va a hacer Cristiano si en Italia paga una tarifa plana por lo que tributa fuera?"

Publicado 19/07/2018 12:14:23 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió en que las ventajas fiscales que tendrá en Italia, "un país fiscalmente más competitivo", el delantero portugués Cristiano Ronaldo habían influido en su marcha a la Juventus y recordó que pagará "una tarifa plana" por tributar sus ingresos por patrocinio de fuera del país, mientras que dejó claro que no le preocupa que el Real Madrid pueda traer otra gran estrella porque el campeonato trabaja para estar "por encima de las estrellas".

"Mucho", señaló Tebas preguntado sobre si el tema fiscal había influido en la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, aunque aclaró que no tanto en el que tiene con la Agencia Tributaria, sino por las facilidades que se encontrará en Italia con tema de imputación de ingresos por patrocinio de fuera del país.

Así, el mandatario recalcó uno de los aspectos del caso de presunto fraude fiscal que ha afectado al portugués era que este "pagaba" en muchos aspectos en relación a la cuota de mercado que la marca patrocinadora en cuestión tenía en España, teoría de sus asesores fiscales que Tebas cree que es "correcta". "Pero grabó anuncios en España, por ejemplo de Nike, y se lo imputan en España", añadió tras participar en los Encuentros Empresariales CEOE-CEPYME.

Por ello, insistió que es "discutible" que sea el de Madeira sea "un defraudador". "Y creo que sea un tema del ámbito penal, pero como ahora te permiten pactar, la gente con dinero pacta y se va de España, aunque crea que tiene razón no lo pelea. El daño que se ha hecho por unos temas de interpretación de la ley es terrible para los jugadores y para la competición", lamentó.

"Italia, en cambio, es un país fiscalmente más competitivo. Cristiano ya dejó de estar en la Ley Beckham por lo que pagaba el 50 por ciento por todo lo que tributa fuera de España, mientras que en Italia debe pagar 100.000 euros, tarifa plana, ¿qué va a hacer?. Si de 100 pago 50 en España y en Italia 20, ¿dónde me voy?", aseveró.

Y es que el abogado remarcó que España "es el país de la Unión Europea peor tratado fiscalmente" en el fútbol y por eso "algunos jugadores se van". "Pero no porque les puedan perseguir sino porque la tasa impositiva efectiva aquí es mucho mayor para los de talento que para los de Italia, Inglaterra o Alemania", subrayó.

"Eso hace que los grandes jugadores decidan trasladarse y pone en riesgo nuestra industria y nuestras exportaciones", zanjó Tebas, que reclamó "mayor interés" por parte de las autoridades en este tema para acabar con las "inseguridades por los cambios de interpretaciones jurídicas que hacen mucho daño".

De todos modos, el presidente de LaLiga insistió que la marcha de Cristiano Ronaldo le preocupa "cuatro sobre diez", mientras que "hace unos años" era de "nueve sobre diez", recordando también que Leo Messi sigue jugando en el FC Barcelona y que también está la figura de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.

"Y que traiga el Real Madrid una estrella tampoco me preocupa. Llevamos trabajando hace tiempo en la estrategia para estar por encima de estrellas. ¿Cuántos años lleva la Premier sin ganar el Balón de Oro o entre los tres finalistas o con jugadores que entren en el Once Ideal de Fifpro? Pero sigue siendo la mejor a nivel económico y de marca, y tenemos que trabajar en eso para no ser dependiente de clubes o jugadores y conseguir que, como pasa con la NBA, sea vea un partido de LaLiga sin saber quién juega", sentenció.