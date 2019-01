Tebas: "Este verano puede haber algo importante con Mbappé o Neymar"

Publicado 30/01/2019 12:51:36 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, mostró su deseo de que el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar Jr, ambos en el Paris Saint-Germain, puedan jugar en LaLiga Santander, e incluso prevé que pueda "haber algo importante este verano" con la llegada de "alguna gran estrella" a alguno de los clubes españoles.

"Ojalá que Mbappé y Neymar jueguen en la Liga española. Son dos jugadores que sólo pueden ir a grandes clubes y puede que haya alguno que se está guardando dinero y que puede que traiga alguna gran estrella. Creo que puede haber algo importante este verano", expresó Tebas este miércoles en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por 'Repsol', 'Loterías y Apuestas del Estado' y 'Liberbank'.

En este sentido, dejó claro que le hubiese "gustado" que Cristiano Ronaldo "se quedase" en España, pero advirtió que no ha afectado. "Hemos renovado contratos internacionales y no ha pasada nada (por su marcha), en Estados Unidos vamos a subir un 43 por ciento. Me consta que los que venden la Liga italiana tampoco están extraordinariamente contentos y que se pillan los dedos", comentó.

El dirigente volvió a insistir también en el tema del dopaje económico que su organismo lleva "liderando desde hace tres años" y que han estado "mediática y políticamente en todas las instituciones" para denunciar al PSG y el Manchester City.

"La UEFA lo archivó y el Comité de Revisión lo volvió a estudiar y dijo que lo había, creo que ni ellos tienen duda. Neymar se va a firmar un patrocinio de un banco de Catar.... Tontos no somos", aseveró, puntualizando además que Nasser Al-Khelaifi, aparte de ser dueño del PSG es el de la cadena 'beIN Sports', que posee los derechos de LaLiga Santander. "Me meto con él y sigue pagando más", señaló.

Por otro lado, Tebas reconoció que el 'Brexit' "no es bueno tampoco" para el fútbol español. "No puedes crecer pensando en el mal de los demás", admitió. "Habrá que regular el tema de los extranjeros, pero seguro que si sale, Reino Unido tendrá un estatus especial con la UE como otros países. Ni los propios ingleses saben lo que va a pasar", sentenció.