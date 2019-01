Tebas: "El partido de Miami ocupa el dos por ciento de mi pensamiento estratégico"

Publicado 30/01/2019 11:44:54 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha subrayado que le hubiera "gustado" jugar el Girona-Barcelona en Miami, aunque ha aclarado que este asunto ocupa el "2 por ciento" de su pensamiento estratégico y que no ha habido "penalización" por parte de la empresa Relevent a pesar de no haberse disputado el encuentro en Estados Unidos.

"Siempre es empujar, el partido de Miami ocupa el 2 por ciento de mi pensamiento estratégico, como lo es también la OTT de LaLigasportsTV, una plataforma para crecer", señaló Tebas este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

Como afirmó cuando se tomó la decisión de finalmente jugar en Montilivi, le "hubiera gustado" jugar en Miami, pero estas decisiones son "complicadas" pero seguirá trabajando en el proyecto. "Si queremos ser el mejor fútbol de España, muy bien, pero si queremos ser referencia mundial, tenemos que crecer, y estamos hablando de un partido, pensaba que era jugar toda la liga... Es importante que podamos jugar en Estados Unidos. ¿Nos queremos comparar a Estados Unidos sí o no? Pues intentémoslo y creemos riqueza. Si creas ruina esto es un desastre", expresó.

"No existe penalización en el contrato con Relevent. Normalmente LaLiga hace los mayores esfuerzos para conseguir lo que se firma, pero en el contrato ponía 'los mayores esfuerzos'", admitió Tebas, confiado de que tiene "derecho" a que un partido de LaLiga se dispute en EE.UU.

"No nos hemos sentado todavía pero creemos que tenemos derecho y vamos a intentarlo. Es muy importante para la industria del fútbol, no solo son los 90 minutos, es todo lo que se habla y genera. La NBA genera una identificación con la NBA de los aficionados cuando salen fuera. Si lo hacemos allí, lo conseguiremos nosotros", afirmó.

Uno de los argumentos de los futbolistas para no ir a Miami era que los viajes tan largos podrían causar problemas de salud, un argumento "demagógico". "En la Europa League el Atlético viajó a Astana, no se cuántas horas de avión y se van, es el deporte profesional. Me parece un argumento demagógico", explicó, quitándole importancia a la justificación de los deportistas.

Respecto a su apuesta de 10.000 dólares a que el Girona-Barcelona se jugaría en Miami, Tebas bromeó con una posible comida con los periodistas. "Voy a buscar una fecha e invitaré a los periodistas y les voy a invitar a una comida que valdrá 10.000 euros", concluyó.