Ten Hag: "Hemos caído en bastantes trampas del Getafe"

Publicado 20/02/2020 21:24:07 CET

GETAFE (MADRID), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, aseguró que cayeron "en bastantes trampas del Getafe" tras perder por 2-0 en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League y explicó que no hicieron su juego habitual y creyó un "error" haber caído al "nivel" de los 'azulones'.

"Esta derrota no tenía que haber ocurrido, estoy triste y hemos creado un problema para el partido de vuelta. En los últimos 20 minutos no hemos conseguido hacer nuestro juego, en la primera parte no lo logramos, no hemos conseguido mantener la posesión y hemos elegido de forma errónea. Si te equivocas, ocurre lo que ha pasado", analizó el técnico del Ajax.

Preguntado por el juego del Getafe y los continuos parones durante el partido, Ten Hag admitió haber "caído en bastante trampas". "Sí, efectivamente, nosotros sabemos hacerlo mejor y lo hemos demostrado con la presencia de Huntelaar, Babel, Van de Beek...", recordó.

"No podemos cometer errores a este nivel porque tendremos que enfrentarnos a las consecuencias y nuestros jugadores lo saben. Hoy no hemos marcado la diferencia. Es verdad que no es fácil ganarles, hay equipos muy buenos de la liga española que han tropezado contra este equipo. No es necesario explicar por qué ha sido. Ha dependido de nosotros. Mi equipo no mantuvo la posesión como me gusta", añadió.

Además, Ten Hag dijo que venían "avisados", pero "¿qué significa eso?". "No queríamos jugar como ellos porque nosotros tenemos otra apuesta. No queríamos caer al mismo nivel que el contrario. Ahora tenemos que buscar otra estrategia para jugar contra el Getafe", espetó de cara a la vuelta de la próxima semana en Ámsterdam.

"Tenemos una mala perspectiva, pero ni yo ni el equipo nos rendimos. Ahora, a pensar en el domingo, aprender y pensar en la Liga primero. No tengo la sensación de necesitar un 4-0 dentro de siete días para pasar la eliminatoria", finalizó el entrenador del Ajax.