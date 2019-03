Ten Hag: "Solari me ha dicho que lo hemos merecido"

Publicado 06/03/2019 0:03:05 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Ajax, Erik Ten Hag, se mostró "muy feliz" después de eliminar al Real Madrid de la Liga de Campeones y aseguró que Santiago Solari se acercó al final del partido para decirle que lo habían "merecido" y calificó de "histórica" la goleada (1-4) para el club neerlandés.

"Es una victoria histórica para el Ajax, casi nadie creía en ella, ni siquiera los expertos, pero 4.000 aficionados sí que han creído en la victoria y el equipo, también. Vimos que no teníamos que encajar, aguantar y al final ha sido lo que ha ocurrido", resumió en sala de prensa.

"Varane la puso en el palo a los tres minutos y luego llegó nuestro gol. Fue el escenario ideal. Hemos jugado con valor, desarrollamos nuestro plan, hemos defendido bien, con buenas transiciones y presionamos mucho al Real Madrid. Queríamos molestar al Madrid en su juego y creo que lo hemos hecho extraordinariamente bien", indicó.

"El pase de Tadic y el final del gol fue fantástico. En el descanso hablamos que todavía debíamos seguir alerta. Hemos tenido que centrarnos en el descanso porque el rival iba a conseguir más riesgos. La posesión iba a ser fundamental para llevarnos el partido", espetó.

"Lo hemos hecho de forma fantástica, además con VAR, y luego el 1-4. Soy un entrenador contengo y satisfecho. Estoy muy contento por mi equipo y por el fútbol holandés. Agradecemos a la federación holandesa que nos ayudara con el descanso", dijo después de no haber jugado en la Eredivisie el pasado fin de semana para preparar bien el choque.

En este sentido, Ten Hag afirmó que la victoria no es solo del Ajax, también de todo el páis. "Al final jugamos para competir en el fútbol europeo y ha merecido la pena. Es muy importante para la imagen del fútbol holandés. Es una noche fantástica y vamos a disfrutar de ella", dijo.

"Nosotros siempre creímos en la victoria, había mucho escéptico porque hace mucho tiempo que un equipo holandés no daba este paso en Europa. La fe es muy importante y hemos demostrado que era posible. Solari me ha felicitado, me ha dicho que lo habíamos merecido. Me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido el equipo como equipo. Hemos jugado fantásticamente bien", repitió.

Preguntado por el futuro, el técnico del Ajax comentó que deben "vivir al día". "Veo una gran progresión de todo el grupo. Todavía estamos en tres frentes y por lo tanto estamos haciendo una temporada muy buena, pero los premios y los títulos se reparten al final. Es una certificación de la teoría del fútbol holandés y del Ajax en concreto", añadió.

"El título de los títulos es la 'Champions', y este equipo lo ha conseguido, pero el escenario ha cambiado. Cada vez nos cuesta más seguir a este nivel porque somos un país pequeño. Por eso es tan importante este éxito, pero queremos más. Tenemos que afrontarlos de forma audaz", sentenció.

Por último, el preparador holandés fue preguntado si Sergio Ramos y el Real Madrid tuvieron exceso de confianza al provocar esa tarjeta amarilla en el partido de ida. "Eso último es su conclusión", espetó al periodista. "No es la mía, pero desde luego que no fue una desventaja que Ramos no haya jugado", finalizó.