Ter Stegen, principal novedad en la convocatoria del FC Barcelona para la visita del Eintracht

Archivo - El portero del FC Barcelona Marc-Andre Ter Stegen - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán Marc-André ter Stegen es la gran novedad en la lista de convocados del entrenador Hansi Flick de cara al encuentro de este martes (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou frente al Eintracht de Fráncfort, después de recibir el alta médica tras superar sus molestias en la espalda, de las que fue reintervenido el pasado mes de julio y por las que ha estado cuatro meses de baja.

"El jugador del primer equipo Ter Stegen ha recibido el alta médica y estará a disposición de Hansi Flick para el partido de hoy contra lo Eintracht de Fráncfort", ha anunciado el Barça en un comunicado, siendo la primera vez que el guardameta entra en una convocatoria esta temporada.

Ter Stegen fue "reintervenido" el pasado mes de julio tras volver a sufrir problemas de espalda, por los que ha estado más de cuatro meses de baja. A pesar de su regreso, el guardameta alemán no será titular, ya que Hansi Flick explicó que Joan Garcia es el portero elegido para defender la portería del conjunto catalán.

La convocatoria para recibir al Eintracht de Fráncfort es la siguiente: Joan Garcia, Szczesny, Ter Stegen; Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre Torrens; Casadó, Fermín, Bernal, 'Dro'; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony Bardghji.