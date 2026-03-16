Un total de 48.480 socios votan en una jornada icónica pero de baja participación en el FC Barcelona

Elecciones presidenciales en el FC Barcelona del 15 de marzo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48.480 socios y socias del FC Barcelona han ejercido su derecho a voto este domingo en las elecciones a la presidencia del club blaugrana, lo que supone una participación final del 42,34 por ciento del censo electoral, según informó el secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, al cierre de la jornada a las 21.00 horas, con un número final de votos superior al de 2015 pero lejos de 2021 y del récord de 2010 y con el peor índice de votación (en porcentaje) desde 1997 y que 'coronó a Joan Laporta, que seguirá siendo el mandatario 'culer' los próximos cinco años.

A las 21.00 horas, al cierre de las mesas, fueron 48.480 los socios que habían votado de forma presencial en las cinco sedes de votación --esta vez sin voto por correo, a diferencia de 2021--, un total del 42,34 por ciento del censo electoral (114.504 socios y socias llamados a las urnas), en una jornada marcada también por el 5-2 del Barça al Sevilla en el Spotify Camp Nou, que no fue empujón suficiente para hacer crecer la participación.

Unas cifras inferiores a las de los últimos comicios, de marzo de 2021. Entonces, un total de 55.611 socios y socias votaron, el 50,42 por ciento del censo del momento. Esta vez, el porcentaje de participación y el número de votos fue menor. Y quedó muy lejos el récord de participación que fueron las elecciones de 2010, con 57.088 votos, sin superar tampoco el 48,1 por ciento del censo electoral de hace 11 años.

Un total de 122 mesas de votación repartidas por el territorio --110 en Barcelona, 5 en Girona, 4 en Tarragona, 2 en Lleida y 1 en Andorra-- empezaron a recibir socios y socias a partir de las 9.00 horas, siguiendo los horarios recomendados por el club, en una jornada cuyas votaciones cesaron a las 21.00 horas y que vivieron un 'boom' después de ese duelo de LaLiga EA Sports, en la primera vez que un partido oficial de Liga se jugaba durante una jornada electoral, si bien en 1989 coincidió un partido con los comicios que ganó Núñez pero el duelo fue dos horas después de cerrarse la jornada electoral.

A diferencia de los últimos comicios de 2021, cuando el voto por correo que se permitió para aliviar las colas presenciales al estar todavía en pandemia de COVID-19, esta vez sí hubo mucha afluencia de socios y socias a las sedes electorales fijas, sobre todo la de Barcelona, situada en una enorme carpa al lado del Palau Blaugrana y dentro de las instalaciones de un Spotify Camp Nou que, en obras, hizo de tapón en algunos puntos.

Porque hacia las 13.00 horas, antes de la segunda actualización de los datos de votación, muchísima gente se aglomeraba en la carpa de votaciones. Tanto socios y socias para poder votar como gente conocida y VIP, desde expresidentes de la Generalitat como Jordi Pujol o Artur Mas, a expresidente blaugranas como Joan Gaspart --el más madrugador fue Josep Maria Bartomeu, que evitó las colas y aglomeraciones antes de las 10 de la mañana-- y leyendas, dentro o fuera del club, como Juan Carlos Navarro, Sergio Busquets o Xavi Hernández.

Y en ese instante, el puente que conecta la zona de votación con la salida a la calle por Arístides Maillol, cerca del Auditori 1899, era un tapón. Costaba moverse, igual que dentro de una zona de votaciones donde por megafonía no se dejaba de pedir la rápida evacuación tras votar. Sobre todo en la zona donde había las dos mesas reservadas para los votos de las personalidades, con la prensa ejerciendo de imán a aquellos que querían ver qué famoso votaba.

Por ese punto pasaron antes de las 13.30 horas, además de un Víctor Font que a las 12.22 pudo ejercer su derecho a voto y ser el candidato más precoz, y de un Joan Laporta que votó a las 13.23 horas --una hora después--, un sinfín de personalidades. Por citar algunas; Danny Cruyff (viuda de Johan Cruyff), Carles Rexach, los futbolistas Aitana Bonmatí, Héctor Fort o Laia Aleixandri, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, los jugadores de basket Youssoupha Fall y Kevin Punter junto a su entrenador, Xavi Pascual, además del presidente en funciones, Rafa Yuste.

Curioso fue ver al excapitán Marc-André ter Stegen intentar votar, porque no lo logró. El portero, cedido al Girona FC pero lesionado de larga duración, tuvo problemas con la actualización del censo electoral y se quedó sin poder votar. Sí lo hicieron jugadores, managers y miembros de las secciones profesionales, pero la imagen de la jornada fue, sin duda, la que protagonizaron algunos jugadores del primer equipo masculino.

SARDANA DE LAPORTA CON LOS JUGADORES DE FLICK

Porque Pedri (con su padre cerca), Dani Olmo, Marc Casadó, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Fermín López, Gerard Martín, Marc Casadó y Raphinha, que llegaba justo de votar, se abrazaron a Joan Laporta y saltaron y bailaron con él. Surrealista. Y también Gavi, tras 'debutar' desde la lesión de agosto de 2025, y Ronald Araujo se abrazaron posteriormente al expresidente. Un Joan Laporta que se dio todo el día un auténtico baño de masas con jugadores, exjugadores, políticos, expresidentes... Y Font estuvo en la sombra. Apenas salió en la última hora de votaciones a charlas con los voluntarios de las mesas. Y Hansi Flick, sin alardes, más comedido, más como es él, también votó y se abrazó a Laporta.

Ya a primera hora de la mañana, Joan Laporta se dio un baño de masas, o varios, al dejarse ver entre votantes anónimos y no tan anónimos, como políticos a los que acompañó a votar. Esa fue su tónica, acumular un álbum de fotografías para el recuerdo. Y a última hora, de 20 a 21 horas, tras ese 'boom' de dejarse ver con muchos de los jugadores de Flick y con el técnico, desapareció para coger fuerzas, en una jornada marcada también por el funeral del expresidente Enric Reyna. Y en ese último tramo apareció más Víctor Font, pero ya sin aglomeraciones de socios en unas mesas que, como sus trabajadores, pedían cerrar ya las puertas.

Poco antes de las 21.00 horas, hora de cierre de las mesas, la tradicional encuesta a pie de urna de la televisión pública catalana, que daba ganador a Laporta con el 66,6 por ciento de votos, era la precuela de los datos finales de participación que dio el secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells. Unos datos que, a falta de dar oficialmente el nombre del ganador y del nuevo presidente blaugrana, cerraban una jornada histórica e icónica para el FC Barcelona. Y, al final, Joan Laporta y sus compañeros de aventura y de futura Junta Directiva celebraron su reelección.