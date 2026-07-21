El triunfo de España en el Mundial eleva a Lamine Yamal y Rodri entre los favoritos al Balón de Oro

El extremo español Lamine Yamal (derecha) celebra un gol ante Arabia Saudí en el Mundial 2026. - 119 0 97 0 108 0 105 0 100 0 32/ DPA

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El triunfo de la selección española en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ha disparado las opciones del extremo Lamine Yamal y el centrocampista Rodri Hernández entre los favoritos a ganar el Balón de Oro, según la probabilidad de Betfair.

Los principales candidatos de la flamante campeona del mundo han pasado de reunir aproximadamente, según los pronósticos de Betfair, un 7% de ser escogidos como Balón de Oro a rozar el 28% después de alzar título. Los líderes de ese salto son Lamine Yamal y Rodri, que han pasado del 4,29% y el 0,44%, respectivamente, antes de jugar los cuartos de final ante Bélgica a situarse en el 15,78% (Lamine) y 9,32% (Rodri) una vez lograda la segunda estrella.

Pero el Mundial de España no es garantía de que el ganador del Balón de Oro 2026 vaya a salir de las filas del equipo de Luis de la Fuente. Y es que los datos de Betfair señalan que la Copa del Mundo no deja un favorito indiscutible, sino una carrera de cinco candidatos: Harry Kane, Lamine Yamal, Leo Messi, Kylian Mbappé y Rodri.

Los cinco acumulan el 70% de probabilidades de llevarse el premio y apenas hay una diferencia de 10,18 puntos porcentuales entre el favorito, el delantero inglés, y el quinto en la lista (Rodri). "Esta tabla es el resultado de un análisis ponderado y continuado en el tiempo que ha ido valorando las opciones de cada jugador con base estadísticas y racionales históricas cimentadas en la evolución del galardón", explicó Betfair.

Así, al futbolista al que mejor le ha sentado ganar el Mundial en términos de opciones para llevarse el Balón de Oro es a Yamal, que antes de disputarse los cuartos de final apenas tenía un 4,29%; era el sexto favorito, y ahora es el segundo favorito con una probabilidad del 15,78%. Así, tras el título, ha multiplicado por tres sus posibilidades.

Aunque, en números, lo de Rodri representa la mayor sorpresa del campeonato junto a Leo Messi: el madrileño ha multiplicado por 18 sus opciones con respecto al inicio del campeonato y ha escalado 24 posiciones: del 29º favorito al 5º.

En cuanto al análisis de los otros favoritos. Kane es el que tiene una mejor ponderación gracias al buen balance entre su temporada de clubes y el Mundial. El ariete comenzó el Mundial como favorito al Balón de Oro con un 20,11% y apenas ha variado, ya que sus opciones se sitúan ahora con un 19,5%. Tras Lamine, la gran amenaza para el inglés es Messi, impulsado por su Mundial, pasando de un 0,97% a sumar el 13,68% tras el torneo.

Mientras que Mbappé ha sido el más volátil, con un crecimiento hasta las semifinales del 4,36% al 19,37%, incluso desbancando a Kane, aunque los dos tropiezos finales de Francia le han perjudicado, pese a ser la Bota de Oro del Mundial, y ahora es el cuarto favorito.