La UEFA adelanta el inicio de la final de la Liga de Campeones a las 18.00 horas

La UEFA ha anunciado este jueves que a partir de la final de 2026 en Budapest, la hora de comienzo de la final de la Liga de Campeones pasará de las 21.00 horas a las 18.00 horas, una medida tomada para mejorar la experiencia de los aficionados y optimizar la logística de las ciudades anfitrionas.

"La decisión está diseñada para mejorar la experiencia global del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles. El objetivo es hacer del día del partido una experiencia para todos los que quieran formar parte de la emoción, creando al mismo tiempo un ambiente acogedor que facilite a las familias y a los niños asistir al partido de fútbol de clubes más importante de la temporada", apunta el comunicado de la UEFA.

El cambio de horario supondrá para los aficionados que se desplacen un mejor acceso al transporte público --especialmente después del partido-- y un viaje de vuelta del estadio más seguro y cómodo. Por su parte, para las ciudades anfitrionas, impulsará el impacto económico positivo del acontecimiento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar sus celebraciones.

La nueva hora del inicio del partido también coincide con una ventana de retransmisión más accesible, lo que ayudará a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a atraer a los espectadores más jóvenes.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin señaló que con este cambio, están priorizando "la experiencia de los aficionados". "La final de la Liga de Campeones de la UEFA es el punto álgido de la temporada futbolística, y la nueva hora de comienzo la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los implicados", añadió.

Ceferín apuntó que mientras que el comienzo a las 21.00 horas es "adecuado para los partidos entre semana", un comienzo más temprano un sábado para la final significa "un final más temprano", por lo que ofrece a los aficionados la oportunidad de "disfrutar del resto de la noche".