UEFA explica que "no hubo evidencia concluyente" de que el balón saliera en el gol del Ajax

Publicado 08/03/2019 14:10:49 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UEFA explicó tras la jornada de 'Champions' de esta semana que "no hubo evidencia concluyente" que indicara que el balón salió por la línea lateral en la jugada del tercer gol del Ajax ante el Real Madrid, una visión que "confirmó" el asistente de un Felix Brych, que actuó de forma "correcta".

En el minuto 62 del encuentro, el lateral derecho del equipo holandés, Noussair Mazraouri, intentó evitar que el balón saliera por la línea lateral del campo, una acción que después desembocaría en el 1-3 de Tadic. Tras revisar la jugada posteriormente, el colegiado, Felix Brych indicó gol, ya que desde la sala VOR no había ninguna imagen que aclarara si la pelota traspasó la línea o no.

"No hubo evidencia concluyente de si el balón había salido completamente del terreno de juego después de que el VAR analizase cuidadosamente vídeos e imágenes desde todos los ángulos", indicó este viernes la UEFA.

Para el organismo, "el asistente del árbitro, que estaba perfectamente posicionado, también confirmó que la pelota no había cruzado por completo la línea de banda". "Por lo que no se requirió una revisión en el terreno de juego. En consecuencia, el árbitro estuvo correcto al no intervenir y dio validez al gol", analizó la UEFA en un comunicado.

En el PSG-United del miércoles, también hubo polémica por el penalti por mano de Kimpembe señalado en el minuto 90 a favor de los ingleses, gracias al cual avanzaron a los cuartos de final. "El VAR, después de la revisión desde distintos ángulos disponibles, recomendó al árbitro una revisión en el terreno de juego después de un incidente dentro del área", manifestó la UEFA.

"Tras esta, el árbitro confirmó que la distancia recorrida por el balón no era tan pequeña, por lo que no podía ser involuntaria. El brazo del defensa no estaba pegado al cuerpo, lo que provocaba que el cuerpo del defensa se hiciera más grande y que el balón no fuera hacia la portería. Por lo tanto, el árbitro decretó penalti", argumentó como apoyo a la decisión.

Por último, en el encuentro entre el Oporto y la Roma, el VAR fue importante al revisar dos jugadas en las áreas. La primera fue en la de los italianos, cuando Florenzi agarró a Fernando, que no pudo llegar al centro de Maximiliano Pereira.

"El VAR, después de revisar el fuera de juego, en el que se confirmó que el atacante estaba en posición legal, preguntó al árbitro si había visto una infracción cometida por el defensa de la AS Roma", explicó un posible fuera de juego previo.

El organismo recordó que el árbitro "confirmó que no había percibido ninguna infracción en la jugada y pidió que le prepararan imágenes que le permitieran realizar una revisión en el terreno de juego (incidente grave inadvertido)". "La revisión convenció al árbitro de que debía señalarse penalti por esa infracción", añadió el comunicado.

También en la prórroga de este partido, los italianos reclamaron un posible penalti sobre Zaniolo, pero aunque el árbitro juzgó que "no hubo falta", este decidió "aguantar la jugada para dar más tiempo al VAR a revisar los diferentes ángulos de cámara disponibles". "Pero no encontró ninguna evidencia clara, por lo que no hubo espacio para una intervención del VAR y una revisión en el terreno de juego", concluyó.