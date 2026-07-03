La UEFA no impondrá tarjetas rojas por taparse la boca

Miguel Almirón, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Matthew Huang

BERLÍN, 3 Jul. (dpa/EP) -

La UEFA ha avanzado que no impondrá tarjetas rojas a los jugadores que se tapen la boca en un enfrentamiento con un rival durante sus competiciones, pero los infractores sí que podrían enfrentarse a procedimientos disciplinarios por ese tipo de incidentes.

Según indicaron medios de comunicación como la BBC y 'The Athletic', el máximo organismo rector del fútbol europeo informó este jueves de dicha medida a sus federaciones miembro. Así, la UEFA señaló que se debería mostrar una tarjeta amarilla a los jugadores por "intentar ocultar la comunicación como acto de conducta antideportiva".

Luego la UEFA aclaró que esto "se entiende sin perjuicio de cualquier investigación o procedimiento disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de, o en relación con, dicho comportamiento".

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, se insta a los árbitros a que expulsen a los jugadores que se tapen la boca durante un enfrentamiento con un adversario. De hecho, esto le ha ocurrido a Miguel Almirón, de Paraguay, y a Piero Hincapié, de Ecuador, pues ambos fueron expulsados.

La norma fue respaldada por Gianni Infantini, presidente de la FIFA, quien quería un fuerte efecto disuasorio tras el incidente ocurrido el pasado febrero en un partido de la Liga de Campeones entre Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinícius Jr., estrella del Real Madrid.

Vinícius afirmó haber sido objeto de insultos racistas mientras el atacante del Benfica se tapaba la boca con afán de no ser descubierto. Días más tarde, Prestianni admitió haber proferido un insulto homófobo y a la postre fue sancionado con seis partidos de suspensión.