Unai Simón: "Haaland es determinante, cualquier balón que toca en el área"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española de fútbol Unai Simón confesó la importancia de que Erling Haaland no toque el balón en el área este domingo en el duelo contra Noruega en el camino a la Eurocopa 2024, ya que es "determinante" y amplía mucho el porcentaje de gol de su equipo, al tiempo que destacó el buen momento de España.

"Ya hemos visto la reputación que tiene Haaland, lo determinante que es en el área. No me he enfrentado nunca a él pero la manera de afrontarlo es tratarlo como un delantero más, con respeto, pero al igual que al resto de sus compañeros", dijo en rueda de prensa, confesando que piden a Rodrigo, compañero del delantero en el Manchester City, detalles sobre Haaland, aunque también a David Raya sobre Martin Odegaard, compañeros en el Arsenal.

España confía en sellar su pase a la EURO este domingo, pero la Noruega de Haaland aspira a mantener sus opciones. "Es lo que vemos todos, lo determinante que es en el área, se descuelga muy bien también. En el área es determinante, cualquier balón que toca, cada vez que le cae, es un rematador, un goleador nato y tendremos que intentar que esté lejos de nuestra portería y cuando esté en el área que no toque la pelota porque cuando lo haga hay más posibilidades de lo normal de gol", afirmó.

Simón valoró su estado de forma y el de la selección. "Me veo con esa confianza, al igual que lo siente Kepa y David. Si estamos aquí los tres es para competir y disputar el partido contra Noruega. Estamos preparados, tenemos la confianza de Luis y es lo que tratamos de demostrarle en el campo", comentó.

"Estamos viviendo un gran momento, la Liga de Naciones es una competición potente. Es el presente que tenemos y es una selección de futuro, con jugadores que hasta podrían estar en la Sub-19", añadió, antes de destacar más virtudes de Noruega.

"Lo bueno que tiene Noruega es que tiene jugadores con recorrido, peloteros, físico, tiene un equipo muy completo. Una de esas facetas es el balón parado. Es un aspecto a darle importancia", afirmó.

Además, Simón explicó los detalles de la responsabilidad de los porteros en el inicio del juego con Luis de la Fuente. "Con Luis Enrique no estaba prohibido pegar un pelotazo. No creo que haya cambiado en gran cosa ese aspecto. Se nos sigue pidiendo lo mismo, que tengamos personalidad con el balón, que generemos la superioridad a los equipos que nos hacen un marcaje individual. Estar coordinados con la línea defensiva", terminó.