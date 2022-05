'Unidas por el fútbol' no optará a dirigir la Liga Profesional de Fútbol Femenino

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La candidatura 'Unidas por el fútbol', liderada por la exfutbolista Ainhoa Tirapu y la exdirectora de fútbol femenino de la RFEF Dolores Martelli, se ha retirado de la carrera electoral a la presidencia de la Liga Profesional de Fútbol Femenino tras no lograr los avales suficientes.

Según informa la propia candidatura, anunciada el pasado 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la apuesta no ha conseguido el respaldo necesario de, al menos, cuatro clubes para continuar optando a la dirección del fútbol femenino.

"Hoy, 'Unidas por el fútbol' da un paso atrás al entender que los clubes han elegido continuar por el mismo camino andado hasta ahora para comenzar su andadura profesional", señala el comunicado emitido por la candidatura.

"El fútbol me enseñó tanto a ganar como a perder y sobre todo me enseñó a aprender de las derrotas. Se acaba un camino apasionante en el que hemos puesto todo de nuestra parte, pero el resultado no ha sido el que esperábamos. Quiero dar las gracias a Dolores por aportarme valentía y confianza, y a todas las personas que se ilusionaron por este proyecto. Sigo teniendo claro que el mundo es para los valientes y nosotras lo hemos sido", indicó Ainhoa Tirapu.

Tirapu, dos veces campeona de Liga con el Athletic Club y 46 veces internacional, es Licenciada en Química y comenzó su trayectoria en el SD Lagunak. Dos temporadas después recaló en el Athletic Club con quién se consagró y jugó desde el 2005 al 2020. En la actualidad sigue ligada al club vizcaíno como entrenadora de porteras.

Dolores Martelli cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing y eventos deportivos. En particular, los últimos cinco años los ha dedicado íntegramente a trabajar y desarrollar el fútbol femenino. Primero en Iberdrola, como responsable del patrocinio del fútbol femenino, y posteriormente en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como directora de Fútbol Femenino.