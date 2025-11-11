Uribes apela al protagonismo "claramente mayor" de España para ser optimista en acoger la final del Mundial 203

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, comparece ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, sigue siendo optimista en cuanto a la posibilidad de que España albergue la final del Mundial de Fútbol de 2030 porque su protagonismo en la candidatura es "claramente mayor", mientras que defendió que intervino "desde el minuto uno" en la polémica por el partido de LaLiga en Miami (Estados Unidos).

"La final, yo lo he dicho 80 veces, quiero que sea en España. ¿Lo decide el CSD? Evidentemente no, lo decide la FIFA. ¿Cuándo lo va a decidir? Según nos dicen en 2029. ¿Cuál es el país de los tres que está en una situación de protagonismo mayor? Claramente España", aseguró Uribes durante su comparecencia de este martes en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados

En este sentido, recordó que España es el país que tiene "más sedes" y que además tiene otros aspectos como sus "infraestructuras" o "una seguridad ciudadana, que lo valoran fuera mucho más que a veces aquí". "Vamos a defenderlo (que acoja la final), por supuesto que sí", reiteró.

"El Santiago Bernabéu sería un excelente estadio y también la quiere el Barça, lo cual demuestra que hay interés y que esto del Mundial está muy bien", aseguró el dirigente, que dejó claro que mantienen "la mirada" sobre "temas importantes" de este evento a través de la Comisión Interministerial que crearon y que próximamente se reunirá para "constituir los grupos de trabajo" de esa comisión.

Sobre las sedes, insistió en que "desde el principio" ha defendido, "a veces en solitario, otras veces ya acompañado, que deben estar todas las ciudades españolas que ahora mismo quieren estar", en relación a Vigo y Valencia. "Nosotros vamos a defender que España las tenga todas, también porque de aquí a 2030 no sabemos si puede alguna ciudad decidir no seguir, como ha sucedido recientemente con Málaga", relató.

Uribes recordó igualmente que no han "financiado ningún estadio" y que pese a ello hay "12 sedes que quieren estar en el Mundial", puntualizando el "especial apoyo" al Estadio Gran Canaria de Las Palmas por lo que "significa la insularidad en España" y el deseo de que tuviera "una representación" en la Copa del Mundo.

"Para empezar tenemos un Mundial, que algo quiere decir. En España se confía. Y además lo vamos a hacer con Portugal y con Marruecos, lo que representa también dos continentes, culturas diferentes y el fútbol también como una forma de proyectar esa diversidad cultural, histórica, entre pueblos y entre estados que son vecinos y que tenemos tradiciones compartidas en muchas cosas", subrayó el presidente del CSD.

Este también se refirió a la Comisión de Supervisión que creó el Consejo para tutelar a una Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sin presidente en esos momentos y todavía algo inestable, y por la que fue acusado "desde los grupos de la derecha de poner en peligro el Mundial por decir que la RFEF debía tener unos comportamientos, que el presidente que fuera elegido y que fuera una persona que estuviera en una situación de elegibilidad normal, que no estuviera condenado". "Esa comisión intentó ayudar y ayudamos en todo lo que se dejaron dentro de la ley", zanjó.

INTERVINO "DESDE EL MINUTO UNO" EN LA POLÉMICA DEL PARTIDO DE MIAMI

Por otro lado, el dirigente no oculta que ha mantenido "alguna discrepancia concreta" con Javier Tebas, presidente de LaLiga sobre el partido de Miami y mostró su sorpresa por escuchar que no había intervenido. "Intervine desde el minuto uno y lo he vuelto a hacer ahora diciendo que no me gusta que se saquen los eventos deportivos de España", puntualizó.

"Pero si el Real Madrid, como club afectado, nos presenta un recurso de alzada, el señor presidente del CSD tiene que estar callado porque tiene que responder a través del procedimiento. No puedo opinar cuando tengo que resolver, exactamente igual que hice con el caso Dani Olmo. Hablé por la resolución y aquí hubiera hablado por la resolución, pero es verdad que antes de que la hubiera el propio promotor del partido de Miami decidió que no era razonable", advirtió.

De todos modos, estaba "absolutamente de acuerdo" y lo dijo "públicamente, coincidiendo con el comisario europeo", que esta decisión "sin consenso, sin normas adecuadas para hacerlo, sin transparencia y con los futbolistas en contra no era razonable".

Además, remarcó que se basa en "el diálogo" y en "el acuerdo", algo que ha llevado a cabo también con la llegada de Rafael Louzán a la presidencia de la RFEF. "Creo que en este momento el entendimiento con los actores del deporte es muy bueno. Yo tuve alguna discrepancia con Rafael Louzán antes de que fuera elegido porque estaba condenado y me parecía que no era razonable. Luego, el Tribunal Supremo, en casación, le retiró la condena, y yo le di la mano", expresó.

En cuanto al estado del fútbol femenino y las críticas desde el PP de cómo se encuentra, fue claro. "Cuando he estado con jugadoras de fútbol de hace 10 o 15 años nos dicen siempre que ojalá hace 10 años o 15 el CSD se hubiera comprometido con el fútbol femenino como lo han hecho ustedes. No sé el portavoz del Grupo Parlamentario Popular con qué deportistas habla", zanjó.