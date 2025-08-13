Uribes, sobre el papel del CSD con el Villarreal-Barça en Miami: "Pensaremos en el interés general"

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en la presentación del equipo masculino para el Eurobasket 2025. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Respecto al asunto de las inscripciones del Barça, avisó que "el CSD no está para intervenir" en ellas "salvo que haya conflictos"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, insistió este miércoles en que actuarán "pensando en el interés general" una vez estudien el escrito del Real Madrid mostrando su "más firme rechazo" a la disputa del Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-26 en Miami (Estados Unidos).

"Parece que el Real Madrid nos ha enviado junto a FIFA y a UEFA un escrito que vamos a estudiar, no lo hemos visto todavía físicamente. Cuando veamos los argumentos y veamos las normas, tomaremos una decisión, pero tenemos que verlo antes con detenimiento", confirmó Uribes en declaraciones a 'El Chiringuito' recogidas por Europa Press.

El CSD valorará si disputar este partido fuera del territorio español afecta al resto de clubes, uno de los argumentos del Real Madrid para mostrarse en contra. "Tenemos que ponderar los argumentos, ver cuál es el papel del CSD, si tenemos alguno de acuerdo con las normas, de acuerdo con la petición que nos haga el propio Real Madrid y también con la propia posición de UEFA, FIFA, RFEF y LaLiga", explicó.

Uribes estudiará el papel del CSD junto al "director general de Deportes" y "la Abogacía del Estado". "Y cuando llegue el escrito, siempre actuando conforme a derecho, conforme a las normas y conforme a nuestras competencias y pensando también en el interés general, por supuesto", agregó, antes de avanzar que no ha hablado ni con Javier Tebas, presidente de LaLiga, ni con Rafael Louzán, responsable de la RFEF, sobre este asunto.

Además, Uribes advirtió que la situación vivida con Dani Olmo y sus problemas de inscripción a final del año pasado es "distinta" a la que el FC Barcelona puede experimentar ahora con Joan García y Marcus Rashford. "La temporada pasada respondimos a un recurso de alzada. No olvidemos que siempre el CSD actúa casi siempre a petición de parte, es decir, cuando hay un conflicto, tratamos de resolver el conflicto. Si no hay conflicto, el CSD no interviene", dejó claro.

"Aquí juegan las reglas normales del juego y nuestra posición siempre es tratar de encontrar una solución pensando en el interés general o en la defensa de los deportistas, como nos manda la Ley del Deporte. En el caso de Daniel Olmo, a una petición del propio futbolista y del FC Barcelona, tomamos una decisión. Pero no es la regla general. El CSD no está para intervenir en las inscripciones, salvo que haya conflictos y tengamos que dirimir y resolver esas situaciones", concluyó Uribes.