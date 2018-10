Valderrama: "Nunca entendí por qué el Barça fichó a Yerry Mina si no lo pusieron"

Publicado 16/10/2018 21:04:06 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador colombiano Carlos Valderrama aseguró que "nunca" entendió "por qué el FC Barcelona" fichó a su compatriota Yerry Mina "si no lo pusieron", además de recordar su etapa -a principios de los 90'- en el Real Valladolid, el único equipo al que anima en la Liga española.

"¿Yerry Mina? Nunca entendí por qué lo trajeron si no lo pusieron. ¿Entonces para qué lo ficharon? No jugó y me sigo preguntando para qué lo ficharon. Ahora se le echa más de menos", dijo Valderrama, nombrado este martes como nuevo 'embajador' de LaLiga, sobr el exjugador culé que ahora milita en las filas del Everton.

El que fuese defensa del Valladolid y una de las referencias del fútbol cafetero hace dos décadas, afirmó que es del cuadro blanquivioleta. "Yo soy del Valladolid", explicó Valderrama. "No he podido hablar con Ronaldo -nuevo máximo accionista- pero estoy muy contento de que esté en Primera, me da satisfacción porque sigo mucho al equipo", espetó.

En relación a LaLiga, el también exjugador de Calí, Montepellier o Millonarios, entre otros, dijo que está "buena" la competición española. "Atlético y Sevilla están ahí y esto empareja LaLiga. Esperemos que haya un nuevo campeón porque siempre vemos ganar a los mismos", manifestó.

"Todos los campeonatos son diferentes, el Real Madrid sufrió de pronto la ausencia de Cristiano Ronaldo, que son 60 goles que se fueron. Y el Barça, también porque ya tenía esos problemas anteriormente. En cualquier caso pienso que se van a recuperar", comentó.

Por último, Valderrama dijo que el momento de Colombia en un Mundial "va a llegar" y declaró a Faustino Asprilla como "el mejor delantero colombiano de la historia". "¿Falcao? Está haciendo una carrera hermosa, es un gran goleador y estamos orgullosos de que Falcao sea colombiano, pero el mejor fue Asprilla", sentenció.