Un Valencia agitado encabeza la pelea por la cuarta plaza

Publicado 12/08/2019 19:07:46 CET

La lucha por los puestos europeos se presenta muy abierta y con muchos candidatos

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia encabezará el pelotón de equipos que pugnará por conseguir la ansiada cuarta plaza en LaLiga Santander 2019-2020, posición que los 'che' han ocupado en las dos últimas temporadas y a la que optan otros candidatos como un Getafe obligado a repetir su excelente pasada campaña o un Sevilla inmerso de nuevo en otro proyecto.

El equipo que dirige Marcelino García Toral por tercer año consecutivo se perfila como el rival a batir en esta pugna que el año pasado no se decidió hasta la última jornada, prueba de la gran igualdad existente y que se espera de nuevo en esta edición liguera a la que esperan sumarse más equipos para luchar por las cuatro plazas que, en teoría, dejan los tres 'grandes' para jugar en competición europea.

Y el Valencia sin duda es el principal favorito para la cuarta, no sólo por ser su dueño en las dos últimas campañas sino porque se espera un salto cualitativo aún mayor gracias al impulso que puede suponer haber ganado un título como la Copa del Rey y derrotando en la final al FC Barcelona.

Sin embargo, el equipo valenciano llega al inicio liguero después de vivir una gran turbulencia institucional que cerca estuvo de terminar con Mateu Alemany como director general y la posible repercusión en la figura del técnico asturiano, que podría haber tomado el mismo camino. Las discrepancias en temas deportivos con Peter Lim eran la causa, pero las partes han conseguido calmar las aguas revueltas con suficiente tiempo para dar tranquilidad a una plantilla con muy pocos retoques.

El Valencia ha logrado mantener la columna vertebral que le ha hecho ser competitivo en estos dos últimos años, aunque ahora corre el riesgo de perder a un puntal como Rodrigo Moreno, que habría pedido marcharse y dejar un equipo donde sigue el capitán Dani Parejo, y otras piezas claves como Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Gonzalo Guedes o la totalidad de la defensa (Piccini, Gabriel, Garay y Gayà).

La pérdida en la portería de Neto se ha compensado con la llegada del holandés Cillessen, mientras que para paliar el déficit goleador que acusó en la pasada temporada, ha aterrizado un '9' puro como el uruguayo Maxi Gómez. La contratación definitiva de Denis Cheryshev y el centrocampista Jason, ex del Levante, han sido los otros movimientos de un Valencia sólido en pretemporada.

EL GETAFE SE ENCOMIENDA AL 'ESTILO BORDALÁS' PARA REPETIR ACTUACIÓN

Como principales rivales se perfilan el Getafe y el Sevilla. El conjunto 'azulón' tendrá la complicada misión de repetir su excelente temporada pasada, donde estuvo cerca de maximizar al límite sus recursos y haber logrado una clasificación histórica para la 'Champions'.

El 'Geta' se tuvo que 'conformar' con la quinta plaza y la Liga Europa, lo que le exigirá jugar habitualmente cada tres días, un posible problema para un equipo que mantiene en el banquillo a un José Bordalás que ha conformado un bloque firme con un estilo muy efectivo y sin excesivos alardes.

Para este reto, el club madrileño se ha intentado reforzar lo mejor posible, aunque ha preferido mantener su columna vertebral (David Soria, Djené, Maksimovic, Arambarri, Jaime Mata y Jorge Molina). Enric Gallego, el polivalente Marc Cucurella, Faycal Fajr y Allan Nyom son sus principales refuerzos.

Por su parte, el Sevilla acomete en esta campaña su enésimo nuevo proyecto en los últimos años donde no está logrando alcanzar la continuidad que tuvo con Unai Emery. Desde entonces, no han terminado de cuajar los siguientes en llegar (Sampaoli, Berizzo, Montella, Machín y Caparrós) y ahora se ha encomendado a Julen Lopetegui, que espera que en Nervión pueda brillar después de no durar ni tres meses en el Real Madrid.

El conjunto sevillista, que sufrió para clasificarse para Europa, ya logró el año pasado el retorno en marzo de Monchi a una dirección deportiva que ha traído, de momento, a una decena de jugadores entre los que sobresalen Sergio Reguilón, el goleador Luuk de Jong, Óliver Torres o Lucas Ocampos. Además, mantiene a jugadores importantes como Jesús Navas, Kjaer y Banega, mientras que ha perdido a uno de sus mejores valores de los últimos años, Pablo Sarabia, fichado por el PSG, y podría perder próximamente a su goleador Wissam Ben Yedder.

Pero la pelea será seguramente muy animada por los tres billetes europeos y en esa terna hay que incluir a varios equipos, empezando por el Espanyol, séptimo el año pasado tras un buen final de temporada que le permitió acceder, de momento, a las previas de la Liga Europa como séptimo clasificado.

El conjunto catalán ha perdido a su técnico Rubi, que se ha ido al Betis, y al central Mario Hermoso, traspasado al Atlético, y también podría dejar marchar a su goleador del año pasado, Borja Iglesias, que se uniría a su anterior entrenador. La directiva ha confiado el proyecto a un buen conocedor de la casa como David Gallego y ha fichado a Matías Vargas para la delantera, y al colombiano Bernardo y al prometedor Calero para compensar la marcha de Hermoso.

El Betis es otro candidato a estar en la zona noble de la tabla. El proyecto de Quique Setién no terminó del mejor modo posible tras una discreta segunda campaña y ahora se ha puesto en manos de Rubi, otra apuesta por el fútbol de toque, para esta nueva etapa con un importante lavado de cara ya que se han marchado jugadores importantes como Lo Celso (Tottenham), Junior (Barça) y Pau López (Roma), aunque entre sus fichajes sobresale la llegada del talentoso francés Nabil Fekir.

EL VILLAREAL QUIERE VOLVER A SER EL DE ANTAÑO

El Villarreal intentará olvidar su complicada última temporada donde tuvo que luchar hasta el final por evitar el descenso, aunque su historial de los últimos años le señala como firme candidato a Europa. Ese será el objetivo de los de Javi Calleja, que no han hecho grandes fichajes, aunque destacan la vueltas de Raúl Albiol y Alberto Moreno al fútbol español, mientras que ha perdido un valor importante como Pablo Fornals, traspasado al West Ham.

Athletic Club, Real Sociedad y Celta también aspiran a ser candidatos a jugar en competición europea en 2020-2021. Los 'Leones' volverán a afrontar el reto con su filosofía de jugadores de la tierra y se han movido poco en el mercado, confiando en la base del año pasado con la llegada de Gaizka Garitano.

Los 'txuri-urdines' esperan encontrar la regularidad que les falta para optar seriamente a ese objetivo y para ello se han reforzado con jóvenes como el noruego Martin Odegaard y el sueco Alexander Isak, además de otro delantero como Portu.

Finalmente, el Celta querrá demostrar que su pelea por evitar el descenso la temporada pasada fue un accidente y que su lugar está mucho más arriba en la tabla. Fran Escribá ha perdido a su '9', pero para acompañar al líder Iago Aspas ha conseguido la vuelta de dos canteranos como Denis Suárez y Santi Mina.