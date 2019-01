El Valencia se enfrenta al Alavés para entrar en la lucha por Europa

Publicado 04/01/2019 19:26:43 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia visita Mendizorrotza este sábado en la jornada 18 de LaLiga Santander para enfrentarse al Deportivo Alavés (16:15 horas) con el objetivo de engancharse a la lucha por puestos europeos, mientras que Huesca y Rayo Vallecano buscarán puntuar en la zona baja contra Valladolid y Betis.

Los de Marcelino consiguieron una victoria 'in extremis' ante el Huesca en Mestalla en la anterior jornada, un triunfo que no convenció a una afición que terminó pitando al equipo. Pero estos tres puntos confirman la buena racha en la que está inmerso el conjunto 'che', que encadena un mes sin perder.

Sin embargo, la falta de gol sigue siendo la gran losa de los valencianistas, más analizando los datos de sus arietes. Rodrigo solo suma dos tantos, al igual que Gameiro y Santi Mina, mientras que Batshuayi, que cada vez cuenta menos para el técnico asturiano, solo ha marcado un gol. De hecho, en 17 jornadas, solo suman 15 goles a favor.

Este partido es una buena oportunidad para incluso soñar con los puestos 'Champions', después del empate de este jueves del Real Madrid ante el Villarreal. Solo ocho puntos les separan de un sueño que, tras los resultados al inicio de temporada, parecía inalcanzable. Pero la estadística no ayuda, y es que solo han logrado dos victorias en liga como visitantes y no ganan a domicilio desde el 10 de noviembre.

Marcelino tiene numerosas bajas para enfrentarse al Alavés. No podrán estar en Vitoria por lesión Coquelin, Güedes y Kondogbia; además de las sanciones por cumplir ciclo de tarjetas de Gayà, pilar fundamental en defensa, y Soler, hombre importante en el centro del campo. A esto hay que sumar las dudas de Batshuayi y Gameiro, que no entrenaron este jueves por un virus intestinal y una gripe, respectivamente.

Por su parte, el Alavés llega a este encuentro con 28 puntos, a solo dos del Real Madrid, por lo que una victoria podría suponer que los vascos 'durmieran' como equipo de 'Champions'. En su último compromiso liguero se impuso en el derbi ante la Real Sociedad (0-1), pero el 'Glorioso' solo suma una victoria en sus últimos seis partidos.

Además, uno de los puntos fuertes de este Alavés es el fortín de Mendizorrotza, ya que es, junto al Atlético de Madrid, el único equipo de LaLiga que está invicto como local. Para este sábado, Abelardo no podrá contar con Rodrigo Ely, lesionado, además de los sancionados por tarjetas Rubén Duarte y Wakaso. Uno de los hombres a seguir será Ibai Gómez, que ha comenzado un mes clave para su futuro, ya que acaba contrato en junio y todavía no ha renovado. El ex del Athletic suma tres goles en liga y ha sido titular en 16 de los 17 partidos disputados.

HUESCA Y RAYO COMIENZAN A DESCONTAR PARTIDOS

También este sábado, a las 20:45 el Huesca recibe al Betis con el objetivo de volver a ganar, ya que no ha vuelto a ganar desde la primera jornada. Son colistas con tan solo ocho puntos en 17 jornadas y como local todavía no conocen el triunfo. Llegan a este encuentro tras la derrota ante el Valencia, un partido que dejó muy tocado a un equipo que es el que más goles en contra encaja de LaLiga, 34.

Para el partido de este sábado Francisco Rodríguez no podrá contar con Aguilera y Luisinho, además de la duda de uno de los futbolistas más determinantes del club, Alex Gallar. El Betis de Setién está instalado en el sexto puesto con 26 puntos y viene de empatar a uno ante el Eibar en Ipurúa en el último partido de 2018.

Ahora goza de una gran racha de resultados y de juego, ya que no pierde desde el 25 de noviembre y enlaza siete partidos consecutivos sin perder. Los verdiblancos quieren conseguir una victoria que les permita comenzar con buen pie el 2019 y seguir metido en la lucha por los puestos europeos, sin perder de vista la 'Champions'. El técnico cántabro tiene a todos sus hombres disponibles excepto Junior Firpo y Sidnei, bajas importantes en defensa.

Además, el Rayo visita el José Zorrilla (13:00 horas) en descenso con 13 puntos. Así, el encuentro ante el Valladolid es clave para las aspiraciones de los madrileños, ya que los tres puntos podrían hacerles salir de los puestos de abajo. Míchel tiene a todos sus hombres disponibles, excepto Elustondo, lesionado de larga duración e Imbula, que cumple ciclo de tarjetas amarillas.

Por su parte, el Valladolid comienza este sábado su particular cuesta de enero, ya que el del Rayo será el primero de seis partidos, que pueden ser ocho si vencen al Getafe en Copa. Los de Sergio González son duodécimos en la tabla con 21 puntos, a cinco del descenso, pero el técnico ha pedido no confiarse ante los madrileños. Además, la racha en liga no es la mejor, ya que solo suma una victoria en los últimos ocho partidos. Luismi es la única baja confirmada, además de las dudas de Cop, Ivi y Moreno.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 18.

-Viernes.

Levante - Girona. Undiano Mallenco (C.Navarro) 19.00.

RCD Espanyol - Leganés. González González (C.Castellano-Leonés) 21.00.

-Sábado.

Real Valladolid - Rayo Vallecano. Cordero Vega (C.Cántabro) 13.00.

Deportivo Alavés - Valencia. Medié Jiménez (C.Catalán) 16.15.

SD Huesca - Real Betis. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 20.45.

-Domingo.

Eibar - Villarreal. Jaime Latre (C.Aragonés) 12.00.

Sevilla - Atlético Madrid. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16.15.

Real Madrid - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 18.30.

Getafe - Barcelona. Cuadra Fernández (C.Balear) 20.45.

-Lunes.

Celta de Vigo - Athletic Club. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.