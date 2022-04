El Valencia pondrá más entradas a la venta para la final de Copa que en 2019

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF pondrá a la venta este martes (10:00 horas) más entradas (12.745) para los abonados que quieran asistir a la final de la Copa del Rey ante el Betis en La Cartuja el 23 de abril de las que ofreció para la de 2019 (12.106) en el Benito Villamarín, informó en un comunicado.

La entidad ha dividido el reparto de las entradas, por lo que 12.745 irán destinadas para el 95 por ciento de los abonados, que tienen ocho temporadas de antigüedad y un 80 por ciento de asistencia esta temporada, y el resto se repartirán entre abonados VIP, Asociación de Futbolistas, jugadores de la Academia, Escuelas conveniadas y un concepto que denomina aficionados de otros lugares del mundo, que no pueden ser abonados.

"El Valencia CF lamenta que no puedan asistir todos los aficionados a animar al equipo en La Cartuja y entiende que en una situación donde, desgraciadamente, la demanda supera a la oferta y hay aficionados que se sientan frustrados por no disponer de entrada para la final", explicó la entidad tras el malestar de la afición al no conocer inicialmente el reparto.

"Ni el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ni el Consejo de Administración acaparan entradas para sus intereses personales y es rotundamente falso que el Presidente disponga de 8.000 entradas", aclaró el club. También, se reseverán el derecho de tomar las medidas legales "oportunas" contra aquellos que han llevado a cabo "graves acusaciones sin fundamento ni realidad".

Sobre las entradas relacionadas con compromisos institucionales, el Valencia ha explicado que "no están incluidos en el paquete de entradas a la venta para aficionados" y que se situarán en otra parte del estadio.