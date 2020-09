El Valencia quiere hacerse fuerte en Mestalla y el Elche se estrena cinco años después

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia tratará de hacerse de nuevo fuerte en Mestalla y sumar tres nuevos puntos en la visita del recién ascendido Huesca, mientras que la Real Sociedad y el Getafe se medirán a domicilio ante el debutante Elche y el Alavés, en partidos que abrirán este sábado la tercera jornada de LaLiga Santander.

En Mestalla (16.00 horas), el conjunto de Javi Gracia intentará conseguir tres puntos más que hagan olvidar la derrota del pasado fin de semana en Vigo, aunque no se deben fiar de un rival que ya demostró su peligro a domicilio en el Estadio de la Cerámica.

Los 'che' han hecho de su feudo un fortín en las últimas temporadas y el año pasado únicamente cayeron ante el Athletic Club (0-2), aunque también sumaron siete empates que les impidieron haber podido estar más arriba. Tener regularidad en casa se antoja clave para un proyecto que necesita de victorias para que no cunda el nerviosismo.

Gracia tendrá que poner un zaga nueva por las lesiones de Mangala y Paulista, por lo que el joven Guillamón tendrá la oportunidad de mostrar su valía junto a Diakhaby. La otra duda reside en el compañero de Kondogbia, con Racic y Esquerdo pugnando por el puesto.

Por su parte, el Huesca, que cayó en su anterior visita liguera a Mestalla por un gol de Piccini en el minuto 94, espera volver a arañar algo positivo a domicilio para compensar la dolorosa derrota en El Alcoraz ante un rival directo como el Cádiz (0-2), revés que empañó su buena imagen ante el Villarreal.

Míchel tendrá las importantes bajas de Pablo Maffeo y Mikel Rico, con Pedro López y Valderrama como sus posibles respectivos relevos, mientras que podría dar la titularidad a Borja García en detrimento de Juan Carlos. Además, podría debutar su último fichaje Javier Ontiveros, que ha entrado en la lista.

A las 18.30 horas, será el turno del estreno en la temporada del Elche, que volverá a jugar un partido de Primera cinco años después de descender administrativamente y de tener que pasar también por la Segunda B antes de volver a la élite.

El conjunto ilicitano, que no dejó buena imagen en el Trofeo Joan Gamper, se medirá a la Real Sociedad con la baja de su nuevo técnico, Jorge Almirón, al que la UEFA aún no ha dado el visto bueno para tramitar su licencia. De sus siete fichajes realizados hasta el momento, Raúl Guti y Tete Morente se perfilan como titulares en un once que contará con el incombustible Nino en punta.

El equipo de Imanol Alguacil ha empezado el año con dos empates ante el Valladolid y el Real Madrid, por lo que intentará sumar su primera victoria aprovechando que va recuperando piezas tras una pretemporada agitada y marcada por el coronavirus. Vuelve Willian José, aunque el '9' parece que será Isak, mientras que Silva seguirá esperando su oportunidad para ser titular ante la pujanza de Barrenetxea.

Finalmente, la actividad sabatina se abrirá a las 13.00 horas en Mendizorrotza donde se verán las caras un Deportivo Alavés que aún no ha sumado nada positivo y un Getafe que se estrenó la pasada jornada con triunfo por la mínima ante Osasuna.

De momento, el proyecto con Pablo Machín no está teniendo sus frutos y los 'babazorros' han caído ante el Betis y el Granada, por lo que no se pueden permitir otro tropiezo que haga saltar las alarmas. El soriano podría cambiar sus habituales planes y jugar con defensa de cuatro, mientras que arriba recupera a Lucas Pérez.

El Getafe afronta una visita que se le ha atragantado un tanto desde su retorno a Primera ya que no ha ganado en las tres que ha realizado, con sólo un gol marcado, aunque en las dos últimas sumó un punto. José Bordalás no tiene bajas reseñables y todo hace indicar que repetirá once.

--PROGRAMA DE LA TERCERA JORNADA DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado.

Alavés - Getafe. Alberoja Rojas (C.Cast-manchego) 13.00.

Valencia - Huesca. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.00

Elche - Real Sociedad. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 18.30.

Betis - Real Madrid. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.

-Domingo 27 de septiembre.

Osasuna - Levante. Melero López (C.Andaluz) 12.00.

Eibar - Athletic Club. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00.

Atlético de Madrid - Granada. Estrada Fernández (C.Catalán) 16.00.

Valladolid - Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Cádiz - Sevilla. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30.

FC Barcelona - Villarreal. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.