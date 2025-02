Valladolid y Las Palmas miden su alicaído estado de ánimo y sus urgencias

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid y la UD Las Palmas abren este viernes (21.00 horas) la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2024/25 en un encuentro de extrema urgencias para ambos conjuntos, con los vallisoletanos en última posición con la necesidad de sumar de tres en tres ya y los canarios también necesitados de salir de su mal momento para no volver a la zona de descenso.

El Estadio José Zorrilla será el escenario del primer duelo de la jornada y de un partido clave por la permanencia. El campeonato doméstico entra ya en el último tercio de competición con todo por decidir, tanto por arriba como por abajo, y evitar el peligro lo marca precisamente la UD Las Palmas con 23 puntos e igualado a un Valencia que parece despertar para salir de una zona donde el Real Valladolid parece haberse instalado definitivamente.

El conjunto pucelano no levanta cabeza y ya son seis jornadas consecutivas con derrota; la última de forma muy dura el pasado fin de semana en San Mamés (7-1), lo que terminó de irritar a una afición blanquivioleta hastiada y con una imagen poco esperanzadora de cara a una salvación a ocho puntos.

Pero aunque la situación sea límite y la supervivencia se vea muy complicada, Álvaro Rubio, que estrenó su segundo paso por el banquillo del equipo en Bilbao, ya dejó claro en la previa ante un rival directo de la importancia de un duelo que de sacar adelante serviría de refuerzo.

Y es que el conjunto canario llega a la ciudad del Pisuerga en plena crisis de resultados después de no ganar en todo lo que va de año 2025 y sumar únicamente un punto de los últimos 21 posibles, una realidad que les ha hecho ver ya muy cerca volver a los puestos de descenso que ya ocupó al inicio de la Liga y que provocó la llegada de Diego Martínez al banquillo.

El técnico gallego levantó el vuelo del equipo insular, pero ahora no consigue dar con la tecla y una derrota ante el colista podría arrojar dudas sobre su continuidad. A domicilio no gana desde hace tres meses cuando asaltó el Lluis Companys y volver a hacerlo le daría además el 'average' tras imponerse 2-1 en la primera vuelta.

Para este partido, catalogado de alto riesgo, Álvaro Rubio no podrá contar con el lesionado Joseph Aidoo ni con el sancionado Stanko Juric, pero sí con Mamadou Sylla, pese al tremendo golpe que recibió la jornada pasada. Por su parte, el entrenador visitante recupera a su referente en ataque, Fábio Silva, que apunta a un once titular donde no estará el sancionado Álex Suárez.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 26 DE LA LIGA EA SPORTS 2024-2025:

-Viernes 28 de febrero.

Valladolid - UD Las Palmas. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.

-Sábado 1 de marzo.

Girona - Celta. Ortiz Arias (C. Madrileño) 14.00.

Rayo Vallecano - Sevilla. González Fuertes (C. Asturiano) 16.15.

Real Betis - Real Madrid. Hernández Hernández (C. Canario) 18.30.

Atlético de Madrid - Athletic Club. 21.00.

-Sábado 2 de marzo.

Leganés - Getafe. Martínez Munuera (C. Valenciano) 14.00.

Barcelona - Real Sociedad. Quintero González (C. Andaluz) 16.15.

Mallorca - Alavés. Soto Grado (C. Riojano) 18.30.

Osasuna - Valencia. Melero López (C. Andaluz) 21.00.

-Lunes 3 de marzo.

Villarreal - Espanyol. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.00.