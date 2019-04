Valverde: "LaLiga no está ganada, tenemos que conseguir algunos puntos más"

Publicado 06/04/2019 23:40:44 CET

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se ha mostrado "contento" pero prudente respecto a LaLiga Santander, ya que cree que todavía "no está ganada" pese a haber superado al Atlético de Madrid (2-0) en el Camp Nou y ponerse con once puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor a falta de siete jornadas.

"Vienen partidos muy seguidos. Nuestra idea es seguir compitiendo en todas las competiciones, todavía no hemos ganado nada. Hemos dado un paso importante pero LaLiga no está ganada y tenemos que continuar y conseguir algunos puntos más", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, matizó que la victoria es de suma importancia. "Vamos a ver, es una victoria importantísima, tres puntos fundamentales que significan mucho. Como soy el entrenador no puedo decir más. Tenemos que continuar, la gente está ilusionada. Estamos un poco más cerca pero hay que seguir", añadió.

Y afrontarán el partido del miércoles, la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford ante el Manchester United, con la moral adecuada. "Nuestro objetivo era ir a ese partido con una victoria hoy", aseguró.

Sobre este sábado, y el 2-0 que llegó en los últimos cinco minutos, cree que empezaron bien y terminaron mejor. "El partido ha empezado bien, tenía ritmo y llegábamos, ellos se veía que con la pelota querían hacer daño. Han venido las ocasiones claras del primer tiempo, la de Jordi al palo o la de Philippe que ha parado Oblak", destacó.

"El partido estaba abierto, la expulsión lo ha parado todo, por el tumulto, las discusiones, el tiempo. Ellos han hecho un cambio táctico y no terminábamos de encontrarnos. Tras el descanso tuvimos más ritmo, ellos jugaban con 10 e iban acusando el cansancio", manifestó.

Por ello hizo cambios ofensivos. "Nos interesaba que el partido tuviera más ritmo que los que estaba teniendo al final del primer tiempo, jugar el balón más rápido. Cuando un equipo está con diez y son competidores natos como los del Atlético, no se iban a entregar, en alguna contra o acción de estrategia. Oblak les ha mantenido en el partido con grandes paradas", aseguró.

"Siempre piensas que en alguna se equivocará el portero y tienes que seguir insistiendo, pero no tienes que desarmarte. Porque el peligro es que si te vas muy arriba el contrario te puede sorprender en una contra. Y cuando te ahogas arriba no tienes juego", comentó sobre el buen partido de Oblak y sobre cómo intentó superar la defensa 'colchonera'.

Por otro lado, sobre la expulsión de Diego Costa a la media hora de juego por insultar al árbitro (el colegiado recogió en su acta que le dijo 'me cago en tu puta madre'), no sabe nada. "No sé lo que puede haberle dicho Diego Costa al árbitro, no tengo ni idea", se sinceró.