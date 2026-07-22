Valverde: "Puedo aprender mucho de Mourinho"

Archivo - El uruguayo Fede Valverde, en un entrenamiento con el Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde aseguró este miércoles que puede "aprender mucho" del nuevo técnico del conjunto merengue, José Mourinho, por lo que espera "crecer como persona y como futbolista" en su primera temporada como primer capitán del equipo madridista.

"Estoy muy feliz de estar otro año aquí, en el mejor club del mundo, donde uno siempre soñó cuando era niño. Poder vivir un cumpleaños aquí con mis compañeros y todo el grupo, la verdad es que es algo muy emocionante", expresó el capitán del club merengue, que cumplía 28 años, en declaraciones publicadas por el Real Madrid en su página web.

El uruguayo, después de caer en la primera fase de Mundial con su selección, vivió su primer entrenamiento con José Mourinho, del que está "deseando poder aprender" y "escuchar cada consejo" y "sacarle el mayor fruto posible a cada segundo o minuto de cada entrenamiento". "Voy a intentar aprender, crecer como persona y como futbolista. Él es una persona especial del que pueda sacar muchas cosas y aprender. Ojalá sea una temporada linda", defendió.

Además, confesó sentir "mucha emoción y mucho honor" ante su primera temporada como primer capitán. "Uno piensa en todo lo que fue pasando, cosas bonitas, cosas malas... Y llegó el momento de ser primer capitán. Aprendí mucho de todos los compañeros que han sido capitanes aquí. Siempre me han brindado una ayuda increíble y yo también voy a sacar todo ese fruto para crecer con el cuerpo técnico", apuntó.

"Este es el primer año que voy a intentar disfrutar y dar el máximo de mi esfuerzo. No solamente dentro del campo, sino también fuera, para que todos los compañeros se sientan cómodos", agregó Valverde, que destacó la ilusión de "todo el equipo" por la nueva temporada. "Lo que más deseamos es levantar títulos este año, que los madridistas estén felices, puedan disfrutar de un año lleno de títulos y estén orgullosos de nosotros", zanjó.