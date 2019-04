Valverde: "La temporada es un éxito y ya podemos hablar de conseguir un doblete"

Publicado 28/04/2019 0:33:12 CET

"Messi es el centro de todo esto, su época en el Barcelona es la que marca"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que la temporada que está haciendo su equipo ya es un "éxito" con la consecución del título de LaLiga Santander, lo que les permite hablar de "conseguir un doblete" en la final de la Copa del Rey y con la ilusión de poder meterse también en la final de la Liga de Campeones, si superan al Liverpool en la final.

"Sé que aquí todo se valora en función de los títulos, si concretas las cosas o no. La temporada es parecida a la de ayer, que no teníamos un título, y ahora sí. La temporada es un éxito y ahora ya podemos hablar de conseguir un doblete, tenemos una final, y vamos a ver si somos capaces de meternos en otra final", manifestó en rueda de prensa.

De momento ya tienen la Liga, la segunda para él en dos temporadas, y celebró la "continuidad" de su equipo. "LaLiga es el día a día, es empezar a machacarte en agosto y llegar a mayo en la misma situación. Lo hemos conseguido y lo hemos hecho así. Es algo que los entrenadores valoramos mucho. Es superar situaciones difíciles, semanas que estás peor o mejor, con rachas buenas o dudas que surgen, y es reconfortante porque te dice quién es el mejor de la temporada", aseguró.

Y entre esas situaciones complicadas recuerda la derrota en Leganés (2-1). "Todo es una cuestión general, no sólo del entrenador. Todos empujamos para ganar, el entrenador, los jugadores, los que están fuera. En algún momento no tuvimos los resultados que queríamos, recuerdo la semana de la derrota en Leganés. Pero el equipo ha respondido cuando ha tocado, en campo difíciles, ante rivales directos no hemos perdido un duelo, hemos remontado resultado adversos y hemos tenido resistencia", argumentó.

"Valero Rivera decía que lo difícil no era ganar sino volver a ganar, hacerlo de una forma continuada significa que tienes hambre de querer volver a ganar otra vez, tienes que activarte y motivarte. Ocho de once es la manera como se toma el club esta competición de la regularidad", rememoró el técnico.

Y esa es su "ventaja"; tener unos jugadores que son "buenísimos"2. "Es un grupo que se mentaliza muy bien para cualquier competición. En los partidos en los que hemos competido contra rivales de la parte alta o en situaciones complicadas hemos respondido siempre. Tenemos que seguir, y da una idea de cómo se toma el equipo la competición", celebró.

Este miércoles se medirán al Liverpool, en el Camp Nou, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. "Desde luego, puestos a elegir entre llegar ganando o entre el posible empate... Sabemos lo difícil que va a ser, el Liverpool es un 'equipazo' y ha hecho una gran temporada", destacó del rival.

Un partido al que llegará fresco Leo Messi, autor del gol que dio la Liga al equipo pese a jugar solo la segunda parte. "Leo lo entiende perfectamente, los jugadores con experiencia saben lo que les da (el descansar). Aunque no quiero que los jugadores estén sin jugar, quiero que estén activos, pero entiende esa situación perfectamente", aseguró.

"Messi es el centro de todo esto. La época en la que Messi está en el Barcelona es la que marca. Este surtido de títulos y de Ligas, si tiene que haber un nombre por encima, es el de Messi y no nos lo vamos a quedar. Marca nuestro estilo, muchas cosas de las que hacemos, y su competitividad nos marca a todos y nos obliga", concluyó.