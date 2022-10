Valverde: "Tengo ánimo de ganar, pero no ningún tipo de revancha"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, señaló que no guarda ningún tipo de "revancha" al FC Barcelona, aunque su objetivo sí sea el de "ganar", ante un conjunto culé del que fue cesado en enero 2020 y al que se enfrentará por primera vez desde su destitución este domingo en el Spotify Camp Nou.

"La verdad es que de lo que sí tengo ánimo es de ganar, no porque tenga ningún tipo revancha, pero sí porque queremos tres puntos. Ya sé que es difícil, es un campo complicado y porque es un equipo que en liga está haciendo una gran campaña. Por lo demás, es como un partido más, complicado. Es verdad que vas a un sitio donde has estado y conoces a gente que me ayudó cuando estuve allí. Les saludaré y luego, a intentar ganarles, como siempre", explicó el técnico en rueda de prensa.

Valverde dirigió al conjunto culé durante más de dos temporadas y, por lo tanto, regresa a un lugar que conoce bien aunque hayan cambiado "bastantes cosas". "En el fondo nos conocemos todos, pero luego la dificultad está ahí. Desde luego conocer algunas claves siempre te puede ayudar, pero al mismo tiempo conoces las fortalezas y también es cierto que del equipo que yo tenía al que hay ahora han cambiado bastantes cosas y bastantes jugadores", dijo.

"Debemos tener en cuenta que el Barcelona es el equipo con el índice de posesión más alto de LaLiga y que juega además a mantener esa posesión. Luego, aprietan muy alto y consiguen empujarte contra tu área tratando de impedir tu salida. Debemos tener capacidad para poder superar esa situación o por lo menos intentarlo", añadió.

Además, el entrenador del Athletic señaló sus impresiones en la previa del encuentro y, a pesar de la dificultad que supone jugar en el Camp Nou, se mostró ambicioso a la hora de conseguir la victoria. "Es el rival que tenemos delante y queremos los tres puntos. Ya sé que es difícil, es un campo complicado y ellos están bien. Es un equipo que en LaLiga está haciendo una gran campaña", dijo.

"El otro día perdieron el primer partido y hasta entonces sólo habían cedido un empate. Tenemos que sufrir, pero lo que está claro es que lo vamos a intentar. El equipo siempre lucha por ganar y ha estado cerca de hacerlo en todos los partidos que ha jugado", añadió.

Cuestionado sobre si tiene un plan de partido diferente esta vez, tras tres partidos sin ganar en liga, y supeditado por las características del adversario, el técnico insistió en la necesidad de intentar hacer su propio juego. "Tenemos una forma de actuar y de intentar llevar los partidos. Obviamente debemos tener en cuenta el rival al que nos enfrentamos. Ellos tienen gente muy rápida arriba, con extremos que van muy bien al espacio. Por lo demás, intentaremos hacer nuestro juego", afirmó.

"Está claro que cada equipo tiene que mostrar en el campo más o menos lo que hace, aunque se adapte en cierta medida a lo que es el contrario. Para eso estás trabajando todos los días", sentenció.