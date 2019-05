Velasco Carballo: "Ahora cuando interviene el VAR todo el mundo cree en él"

Actualizado 22/05/2019 15:00:57 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, afirmó este miércoles que uno de los objetivos con la introducción del VAR era el de "poner el listón alto" en las 'jugadas grises' para no crear "un debate nacional" y se congratuló de que "ahora todo el mundo" crea en el videoarbitraje "cuando interviene" y de que haya funcionado "extraordinariamente bien" en esta primera temporada, aunque avisó de que sólo "es una parte del arbitraje".

"Los errores en las jugadas donde los VAR se han equivocado es porque no son perfectos y no han hecho una interpretación adecuada basada en intentar proteger el fútbol de muchas intervenciones. Hemos insistido en que los árbitros pusieran el listón muy alto en las jugadas grises para no intervenir tres veces y no crear un debate nacional", explicó Velasco Carballo en la rueda de prensa de balance de la temporada.

El excolegiado insistió en que no se podía entrar continuamente en las denominadas 'jugadas grises' porque consideraban que se "iban a crear problemas tremendos". "Ese exceso de celo se lo hemos trasladado a nuestros árbitros. La culpa no es el de protocolo, es mía, de Carlos (Clos Gómez, director del VAR) y del CTA, pero estamos contentos así", comentó.

"Creo que hemos tolerado mejor al VAR que si en las tres primeras jornadas hubiésemos creado una psicosis nacional. Ha entrado con mucha más aceptación y ahora cuando interviene, el mundo entero cree él, en el sentido de que cuando llama al árbitro el de fuera está seguro que va a pitar lo que haya pasado", añadió.

El madrileño puntualizó en este sentido que "otra cosa es lo que es para cada uno un error claro y manifiesto, que es un debate nacional". "Tenemos que trabajar en ponerlo, no en lo que sea 'escandolosísimo', sino en que sea claro y manifiesto, que haya una prueba", indicó.

Además, confirmó que "a primeros de julio" habrá una reunión con los países europeos cuyas ligas tiene este sistema para hablar "dónde" ponen esa calificación de 'claro y manifiesto'. "Depende de cada país, que cada uno tiene su peculiaridad, pero las reglas de juego para la temporada que viene ya están editadas y han añadido 'obvio' a lo de 'claro y manifiesto"", advirtió Velasco Carballo que, de todos modos, no cree que vaya a haber "nada significativo" en la evolución del VAR para 2019-20.

El presidente del CTA dejó claro que no tenía "nada que ver" que hubiese habido un cambio de criterio sobre este aspecto cuando el VAR entró en la 'Champions' y señaló como "momento clave" de la temporada a una de las 15 reuniones que han mantenido con los árbitros.

"Les pusimos una serie de jugadas muy seleccionadas una detrás de otra y después hemos sido más severos en el transmitir el qué es un error claro y manifiesto y el que se nos escape alguna jugada que es clara y manifiesta", recalcó, al tiempo que reconoció que el estamento arbitral nacional es "autocrítico y muy exigente consigo mismo". "Ya te dicen ellos mismos que se han equivocado", aclaró.

"Queremos que la sociedad se quede con la evidencia de que el VAR ha funcionado extraordinariamente bien", subrayó Velasco Carballo, al que las decisiones tomadas en el penalti del decisivo Girona-Levante o del gol anulado en el Villarreal-Eibar cambiaron "el futuro cercano de 3 ó 4 clubes de este país". "Y gracias al VAR y a los árbitros se ha hecho de forma natural", aseveró.

"NATURALIDAD" ANTE LA CRÍTICA: "NO NOS MOLESTA QUE NOS LLAMEN"

Por ello, están "satisfechos" y no hacen demasiado caso a las críticas de algunos clubes porque "el ruido ha existido siempre". "Sabéis (a los periodistas) que es algo temporal y puesto en el calendario. Como primicia os puedo anticipar que en octubre-noviembre habrá alguna marejada, luego más o menos en febrero, que en marzo-abril serán más contadas y que en mayo ojalá acabemos como este año", dijo en cierto tono irónico.

"Debemos tener naturalidad a la crítica, sólo pedimos respeto y ofrecemos diálogo. No nos molesta que nos llamen, las llamadas que hemos tenido han sido muy respetuosas en el 99,9 por ciento de los casos", agregó al respecto.

El dirigente arbitral también se refirió al manido tema de la unificación de criterios, que será "siempre la historia del arbitraje". "No hay dos árbitros iguales ni dos jugadas iguales. A los nuestros no les ponemos los clips de video para decirles como lo han hecho, se los ponemos agrupados y estableciendo criterios según el caso", relató.

"Los aspectos a mejorar son la prevención, la evaluación de ciertas acciones de juego brusco-grave, el continuar trabajando en la unificación de criterios, el reducir el tiempo empleado en decisiones de VAR y hacerlo igual de bien o mejor, pero más rápido, y buscar ese objetivo de error '0' que es inalcanzable, pero en el que hay que trabajar cada día para intentar conseguirlo", puntualizó.

Además, el excolegiado reiteró que el VAR es "una parte del arbitraje" y en cuanto a los datos del año, destacó que antes de su introducción, un árbitro "descansaba dos veces al mes y ahora lo hace dos al año" y que en esta temporada hicieron "15 seminarios", casi cuatro veces más que el año pasado.

Velasco Carballo detalló que en estos seminarios han compartidos "aproximadamente 650" de los 2.794 clips de videos de los 380 partidos "para continuar en el objetivo fundamental de la mejora" y que todos los árbitros son "evaluados" por un delegado de partido, por el CTA y por un autoanálisis de ellos mismos "para sacar sus propias conclusiones y ver que ha hecho bien y qué puede mejorar porque la mejor progresión es la que sale de uno mismo".

El presidente del CTA celebró la gran presencia internacional del arbitraje español en las competiciones UEFA, un total de 34 sin contar las previas, y de ocho a partir de los octavos de final, cinco en la 'Champions' y tres en la Liga Europa, lo que deja a España como "el país de Europa con más árbitros en partidos de alto nivel", aunque no olvida que uno de los "aspectos a mejorar" es colocar al arbitraje femenino, que tiene más colegiadas internacionales que "nunca", pero al que le falta que "esté en posiciones más adelantadas".

Por otro lado, resaltó que la RFEF y los clubes quieren el videoarbitraje en LaLiga 1/2/3 y ve como "una salida adecuada" para aquellos que dejan el arbitraje el poder especializarse como VAR. "Lo ideal sería tener un cuerpo de árbitros asistentes de VAR y tener una especialización. Ese puede ser el futuro, pero se necesitan años porque nuestros colegiados se retiran, afortunadamente, a cuentagotas y no todos deciden seguir", sentenció.