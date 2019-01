Venancio López: "Era imposible atender ambas tareas y había que tomar una decisión"

Publicado 29/12/2018 19:50:12 CET

El director técnico de fútbol sala de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José Venancio López, explicó este sábado las causas que le llevaron a dejar el cargo de seleccionador para centrarse "únicamente" en la gestión de todas las categorías, además de repasar los retos del futsal nacional en el 2019 que está a punto de comenzar.

"Estaba haciendo la función de seleccionador y director deportivo, cada vez había más trabajo y más volumen y era imposible atender ambas tareas y hacerlo bien. La necesidad en este momento era la de seguir creciendo y había que tomar una decisión. Pensé en tener una dedicación más específica y más exclusiva en cada faceta", dijo Venancio López en declaraciones a 'Sefútbol'.

El exseleccionador nacional, que ha sido sustituido por su ayudante Fede Vidal, repasó su último gran campeonato al frente de la bicampeona del mundo, la final del Europeo 2018. "Llegamos en nuestro mejor momento a la final, pero no estuvimos acertados de cara al gol y ese fue el aspecto que decidió el partido", dijo.

"Ha podido ser de los partidos donde me he sentido más contrariado y no se hizo justicia ni con los méritos, ni con los merecimientos que teníamos y se nos escapó un Europeo que debíamos haber ganado", lamentó el técnico bilbaíno.

Preguntado por los objetivos de la RFEF, el ya exseleccionador dijo que tienen el mes de febrero "un reto muy importante contra Brasil". "Aunque sean dos partidos amistosos es el mejor duelo que se puede ver en el fútbol sala mundial. Además, la selección femenina tiene, seguidamente, el Europeo de Gondomar y estamos trabajando para inscribir nuestro nombre en primer lugar", comentó.

"Y luego tenemos el Europeo Sub-19 en Letonia, en el mes de septeimbre, y la selección abolsuta comienza también la fase de clasificación para el Mundial 2020, que es el gran objetivo que ons marcamos para el medio plazo", finalizó Venancio López.